Samanyolu Haber /Gündem / Norveç Helsinki Komitesi’nden AYM Başkanı Arslan'a mektup: Endişeliyiz /17 Ekim 2023 09:41

Norveç Helsinki Komitesi’nden AYM Başkanı Arslan'a mektup: Endişeliyiz

Norveç Helsinki Komitesi, uluslararası insan hakları kuruluşları ve saygın hukuk profesyonellerinden oluşan bir koalisyonun, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan'a, Türk yargısının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına olan bağlılığı hakkındaki endişelerini dile getiren bir mektup yazmasını koordine etti.

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Uluslararası Barolar Birliği İnsan Hakları Enstitüsü, İtalyan İnsan Hakları Federasyonu, Norveç Helsinki Komitesi, Tutuklu Avukatlar İnisiyatifi, Dünya Hukukçular Birliği Başkanı Javier Cremades, Avrupa Barolar Federasyonu İnsan Hakları Komisyonu Sekreteri Prof. Sara Chandler KC (Hon), Avrupa Barolar Federasyonu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Artur Wierzbicki ve Avrupa Barolar Federasyonu eski Başkanı ve Paris Barosu eski Başkan Yardımcısı Dominique Attias gibi avukat, akademisyen ve kuruluşlar tarafından imzalanan mektupta, AİHM'nin Yüksel Yalçınkaya kararı vesilesiyle AYM’nin Türkiye'deki insan hakları durumunu iyileştirmek ve yukarıda sistemik sorunları sonlandırarak ve olumlu bir değişime öncülük edebileceği ve bunun AYM için gurur, adalet ve hakkaniyetle yankılanan bir miras oluşturacağı ifade edildi.

Mektupta, AİHM kararlarının icrasının sadece hükümetin değil, yargı organlarının da görevi ve sorumluluğu olduğunu ifade eden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararının altı çizilerek AYM’nin değişime liderlik etmesi çağrısı yapıldı.

İmzacılar listesi:

1. Norveç Helsinki Komitesi

2. Uluslararası Barolar Birliği İnsan Hakları Enstitüsü

3. İtalyan İnsan Hakları Federasyonu

4.Tutuklu Avukatlar İnisiyatifi

5. Profesör Antonio Stango, İtalyan İnsan Hakları Federasyonu Başkanı

6. Javier Cremades, avukat, Dünya Hukukçular Birliği Başkanı

7. Profesör Sara Chandler KC (Hon), Avukat, Avrupa Barolar Federasyonu İnsan Hakları Komisyonu Sekreteri

8. Artur Wierzbicki, avukat, Avrupa Barolar Federasyonu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı

9. Dominique Attias, avukat,Avrupa Barolar Federasyonu eski Başkanı, Paris Barosu eski Başkan Yardımcısı


10. Frank Cranmer, St Chads' College, Durham Öğretim Üyesi ve Cardiff Üniversitesi Hukuk ve Din Merkezi Fahri Araştırma Görevlisi

11. Gunnar M. Ekeløve-Slydal, Norveç Helsinki Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı

12. Profesör Stuart Russell, emekli yargıç, avukat ve Uluslararası Halkın Avukatları Derneği Avukatlara Yönelik Saldırıları İzleme Komitesi eş başkanı

13. Profesör Gonzalo Boye, hukuk profesörü, avukat

14. Ed Bates, Hukuk alanında Doçent

15. Gill Boehringer, Fahri Kıdemli Araştırma Görevlisi, Hukuk Akademisyeni, Macquarie Üniversitesi Hukuk Fakültesi

16. Emre Turkut, Doktora Sonrası Araştırmacı ve Hukuk Uzmanı

17. Dr. Anna Oehmichen, avukat

18. Sarah Teich, avukat, Insan Hakları Eylem Grubu Kurucucusu

19. Leighann Spencer, Akademisyen (Kriminolog)

20. Chris Jones, State Watch Direktörü

21. Michael Polak, Avukat, Justice Abroad Direktörü

22. Natacha Bracq, Hukuk Danışmanı
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