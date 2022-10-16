Öğrencilerden bakın ne istediler

Türkiye'nin köklü yüksek öğretim kurumlarından birisi olan Marmara Üniversitesi yönetimiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.





Söz konusu iddiaya göre Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden fiyatı 20 bin TL'yi bulan malzeme istendiği ve bunu temin etmeyenlere de 'ceza' ödevi verildiği ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencileri için 20 bin liraya varan malzeme masrafı söz konusu. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden istenen malzemelerden ikisi olan aeratör ve anguldurva diş dokularını aşındırmaya ve kesmeye yarıyor. Bu iki aracın fiyatlandırması dolar üzerinden yapılıyor ve TL değer kaybettikçe öğrencilere kesilen fatura da o kadar büyüyor. Üniversite kliniğine uygun marka araç alınmasını talep eden fakültenin öğrencilerle paylaştığı katalogdaki set fiyatları 13 bin 600 lira ile 18 bin 400 lira arasında değişiyor. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencileri için 20 bin liraya varan malzeme masrafı söz konusu. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden istenen malzemelerden ikisi olan aeratör ve anguldurva diş dokularını aşındırmaya ve kesmeye yarıyor. Bu iki aracın fiyatlandırması dolar üzerinden yapılıyor ve TL değer kaybettikçe öğrencilere kesilen fatura da o kadar büyüyor. Üniversite kliniğine uygun marka araç alınmasını talep eden fakültenin öğrencilerle paylaştığı katalogdaki set fiyatları 13 bin 600 lira ile 18 bin 400 lira arasında değişiyor.

MALZEMEYİ ALMAYANA CEZA ÖDEVİ!





Fiyatlara tepki gösteren bir öğrenci “Burası devlet üniversitesi, ücretsiz eğitim almak için geldik. Hepimiz öğrenciyiz ve kimse gözünü kapatıp kolayca 20 bin liraya yakın miktarda parayı veremez. Buna rağmen malzeme listesini verip ertesi güne kadar temin etmeyenlere ceza ödevi verileceği söyleniyor” dedi. Malzemeleri alamayan bazı öğrenciler de ikinci el pazarına yönelmiş. Bu öğrencilerden biri “İkinci el alarak daha ucuza getirmeye çalıştım ama bu fiyat da beni zorladı tabii. Bozuldukça çıkarıp 3 bin 500 lira veremem. Geçen sene bursum vardı, bu sene o da yok” diye şikayetini dile getirdi.