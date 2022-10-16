Çin Komünist Partisi Ulusal Kongresi başladı

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20'inci Ulusal Kongresi, Pekin’de Devlet Başkanı Şi Jinping’in açılış konuşmasıyla başladı.ÇKP’nin 20’inci Ulusal Kongresi’nde Şi’nin görevine üçüncü dönem devam etmesi kararının alınması bekleniyor.Çin Devlet Başkanı, Ulusal Kongre’nin açılışında neredeyse iki saat süren bir konuşma yaptı.Son 5 yılda Çin’in küresel etkisini büyüttüğünü söyleyen Şi, Tayvan’daki anlaşmazlıkta “yabancı müdahaleye” karşı uyardı. Ülke ismi vermeyen Şi’nin ABD’yi kastettiği değerlendirildi. Şi, Tayvan’ı “Tarih çarkı Pekin’in adanın kontrolünü ele alması yönünde dönüyor” sözleriyle tehdit etti.Hong Kong’da büyük tepkiler ve protestolarla yürürlüğe giren ulusal güvenlik yasasından övgüyle benzeyen Şi, bölgede “düzenin sağlandığını” söyledi.Şi, konuşmasında ülkede Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasından bugüne kadar süren “Sıfır Kovid” politikasını savundu.