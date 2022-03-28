Samanyolu Haber /Dünya / Öğrencilerin protestosu ülkedeki okulları kapattırdı /28 Mart 2022 23:18

Öğrencilerin protestosu ülkedeki okulları kapattırdı

Dönem dönem öğrenci eylemleriyle gündeme gelen güney Amerika ülkesi Şili'de bu kez düzenlenen gösterilerin okulların kapanmasına neden olduğu aktarıldı.

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Şili'de öğrencilerin sokağa çıkması sonrası eğitim sürecinin sekteye uğradığı belirtildi.

Dönem dönem çeşitli sebeplerle düzenlenen öğrenci gösterileriyle de gündeme gelen ülkede, insiyetçi ve şiddet içeren davranışlara karşı başlattıldığı belirtilen prostolar sonasında bazı okulların kapandığı ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Şili'de Covid-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla yüz yüze eğitime dönen öğrenciler, cinsiyetçi ve şiddet içeren davranışlara karşı başlattıkları protestolar sonucunda bazı okulların kapanmasına sebep oldular.

Protestolara katılan yüzlerce kız öğrenciden biri olan 17 yaşındaki Javiera, "Talep tacizi durdurmaktır" dedi. Erkek öğrencilerin Instagram'da kız arkadaşlarının samimi fotoğraflarını paylaştıkları tespit edildikten sonra, "Biz, mağdurlar için adalet ve okulların istismarcıları korumayı bırakmasını istiyoruz” dedi.

Olaylardan etkilenen öğrenciler ile konuşmaların ekran görüntüleri kendi aralarında dolaşan kız öğrencilerin başlattığı protestolar Santiago Lastarria okulunun kapanmasına sebep oldu. Soruşturmaların devam ettiği okulda suçlular açığa alındı.
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