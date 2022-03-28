Savaşın Ukrayna'ya olan maliyeti açıklandı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları sürerken, söz konusu savaşın Ukrayna'ya olan maliye ise Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko tarafından açıklandı.







564.9 MİLYAR DOLAR



Evrensel'de yer alan habere göre Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Rusya'nın 24 Şubat’tan bu yana sürdürdüğü saldırının maliyetini açıkladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Rusya'nın 24 Şubat’tan bu yana sürdürdüğü saldırının maliyetini açıkladı.





Sviridenko, Ukrayna’nın altyapısına zarar veren ve ekonomik büyüme kaybına yol açan savaşın maliyetinin 564,9 milyar dolara ulaştığını söyledi.







Saldırılarda 10 milyon metrekare konut, 200 bin araba, 8 bin kilometrelik karayolu, tren hatları ve havaalanlarının hasar gördüğünü belirten Sviridenko, "Rakamların her gün değiştiğini ve ne yazık ki arttığını belirtmek gerekir.







Bu nedenle Ukrayna, tüm engellere rağmen, hem dava açarak hem de Rusya'nın donmuş varlıklarına erişim sağlayarak tazminat almaya çalışacak" dedi.