Öğretmenlere Almanya'da 'sözleşmeli' çalışma fırsatı

15 Temmuz’dan sonra Türkiye’de mesleklerinden edildikten sonra Almanya’ya iltica eden öğretmenlere iş fırsatı doğdu. ‘InterTeach’ programı sayesinde sözleşmeli öğretmen olarak çalışabilecekler.





Almanya’nın en kuzeydeki eyaleti Schleswig-Holstein’da Almanya’ya iltica eden öğretmenlere iş fırsatı doğdu. Misafir öğrenci statüsünde başvurulan ‘InterTeach’ programı sayesinde sözleşmeli öğretmen olarak Almanya’da iş bulunabilecek.

Ücretsiz olarak sunulan programda aranan şartlar şu şekilde;





-Geldiğiniz ülkede öğretmenlik programını bitirmiş olmanız gerekiyor





-B2 Almanca dil seviyesi





-1,5 yıl boyunca sürecek olan program dışında hiçbir iş ile uğraşmayacaksınız





-Açık olan şu branşlara başvuru yapabileceksiniz; Matematik, Kimya, Fizik, İngilizce, Teknik ve Spor



