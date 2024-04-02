OHAL ilan edilen ülkede şiddetli çatışmalar

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Manta, Manabi ve Guasmo kentlerinde, güvenlik güçleriyle çeteler arasında çatışma yaşandı.



Olaylarda biri asker 17 kişi yaşamını yitirdi.



Yetkililerden yapılan açıklamada, hafta sonu 5 kişilik turist grubunun zorla alıkonulması üzerine çatışmaların başladığı belirtildi.



Turistlerin sağ kurtarıldığı, çatışmalarda çok sayıda çete mensubunun öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.



OHAL DEVAM EDİYOR



Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, uyuşturucu çetesi elebaşı Fito lakaplı Adolfo Macias ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçmaları ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesi üzerine 9 Ocak'ta 60 gün boyunca olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.



Ülkede 7 Mart'ta, 30 gün süreyle uzatılan OHAL kapsamında 23.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı duyuruldu.



OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polisi kaçırmış ve araçları ateşe verdi. Yaşanan olaylarda şimdiye kadar onlarca kişi öldürüldü.



Ayrıca sosyal medyada çete üyelerince kaçırılan polislerin, başlarına silah dayalı şekilde Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım istedikleri görüntüler paylaşılmıştı.



BELEDİYE BAŞKANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ



Mart ayında ülkenin San Vicente kentinin Belediye Başkanı Brigitte Garcia ile Bölge İletişim Direktörü Jairo Loor, uğradıkları suikast sonucu hayatını kaybetmişti.



Guayas eyaletindeki Naranjal sahil belediyesinin 29 yaşındaki meclis üyesi Diana Carnero da 7 Şubat'ta kiralık katillerce öldürülmüştü.