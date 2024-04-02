Samanyolu Haber /Politika / CHP ve AKP’li adayın eşit oy aldığı ilçede yeni gelişme /02 Nisan 2024 01:15

CHP ve AKP’li adayın eşit oy aldığı ilçede yeni gelişme

CHP ve AKP'li adayın oylarının eşit çıktığı Ardahan Çıldır'da seçim sonuçlarına itiraz edildi.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AKP ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, bir sandık için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AKP'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.

Aygün, 1007 No'lu sandıktaki bir oyun geçersiz sayılması gerekirken, geçerli sayıldığı gerekçesiyle itirazda bulunduklarını söyledi.

Azizoğlu da yarın tüm sandıkların yeniden sayılması için itirazda bulunacaklarını belirtti.
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