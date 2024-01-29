Samanyolu Haber /Spor / Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti /29 Ocak 2024 22:56

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK galibiyetiyle Süper Lig'de tarih yazmayı başardı.

SHABER3.COM

Süper Lig 23. haftasında Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Galatasaray, haftayı kayıpsız kapatırken, teknik direktör Okan Buruk tarihi bir başarıya imza attı.

Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 29 maça yükselten sarı kırmızılılar, son olarak geçen sezon Giresunspor'a mağlu olmuştu.

Seyrantepe'de oynadığı 29 maçta 27 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan sarı kırmızılılar, evinde üst üste 15. maçını kazandı.

İstanbulspor maçındaki galibiyetle, Gündüz Kılıç'ın üst üste 14 maçlık rekoruna ortak olan Okan Buruk, Gaziantep FK zaferiyle bu sayıyı 15 yaparak Süper Lig'de iç sahada bu rakama ulaşan ilk teknik adam oldu.

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