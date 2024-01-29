Samanyolu Haber /Dünya / Biden’dan kritik toplantı: Tüm seçenekler masada /29 Ocak 2024 22:49

Biden’dan kritik toplantı: Tüm seçenekler masada

ABD Başkanı Joe Biden’a Suriye-Ürdün sınırında bulunan üslerine yönelik saldırıya yanıt olarak “tüm seçeneklerin sunulduğu” bildirildi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye-Ürdün sınırında bulunan bir üslerine düzenlenen ve 3 ABD askerinin öldüğü saldırının ardından seçenekleri görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'ni (NSC) topladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, sabah saatlerinde Beyaz Saray'da NSC üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye-Ürdün sınırında bulunan "Kule 22" adlı ABD üssüne düzenlenen ve 3 ABD askerinin öldüğü saldırıya ilişkin gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Görüşmeye, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'in yanı sıra diğer yetkililer ve NSC Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk katıldı.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Biden'a tüm seçenekleri sunduklarını ve ABD Başkanı'nın saldırıya ne şekilde karşılık vereceklerine ilişkin kararı vereceğini bildirdi.

ABD GÜÇLERİNE İHA SALDIRISI

Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış ABD güçlerine insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 3 ABD askeri öldürülmüş, 34'ü de yaralanmıştı.

Biden ilk açıklamasında "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.
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