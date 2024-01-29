Samanyolu Haber /Gündem / CHP’nin İzmir adayı belli oldu /29 Ocak 2024 22:44

CHP’nin İzmir adayı belli oldu

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

SHABER3.COM

Geçen hafta 200’den fazla adayını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün İzmir adayı belli oldu.

Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) saat 16.30’da İzmir gündemiyle toplandı. Toplantı 3 saat sürdü.



İZMİR ADAYI CEMİL TUGAY

MYK'nın ardından Parti Meclisi (PM) toplantısına geçildi. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cemil Tugay olmasına karar verildi.

CHP’nin İzmir ilçe belediyeleri için ise adayları şöyle:

1. Aliağa - Çağatay Güç

2. Balçova - Onur Yiğit

3. Bayındır – Davut Akarsu

4. Bayraklı- İrfan Önal

5. Bergama - Tanju Çelik

6. Beydağ- Şakir Başaran

7. Bornova: Ömer Eşki

8. Buca: Görkem Duman

9. Çeşme - Lal Denizli

10. Çiğli: Anıl Feroğlu

11. Dikili: Adil Kırgöz

12. Foça - Saniye Bora Fıçı

13. Gaziemir: Ünal Işık

14. Güzelbahçe - Mustafa Günay

15. Karabağlar - Emine Helil İnay Kınay

16. Karaburun - Nurşen Balcı

17. Karşıyaka - Behice Yıldız İşçimenler Ünsal

18. Kemalpaşa - Mehmet Türkmen

19. Kınık - Sema Bodur

20. Konak - Nilüfer Çınarlı Mutlu

21. Menderes - İlkay Çiçek

22. Narlıdere - Erman Uzun

23. Ödemiş - Mustafa Turan

24. Seferihisar - İsmail Yetişkin

25. Selçuk- Filiz Şengel Ceritoğlu

26. Urla - Selçuk Balkan

CEMİL TUGAY KİMDİR?

Cemil Tugay, öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van’da dünyaya geldi.

İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu.

1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.

1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı.

1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.

Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

Evli, 2’si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.
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