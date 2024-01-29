CHP’nin İzmir adayı belli oldu

Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) saat 16.30’da İzmir gündemiyle toplandı. Toplantı 3 saat sürdü.
İZMİR ADAYI CEMİL TUGAY
MYK'nın ardından Parti Meclisi (PM) toplantısına geçildi. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cemil Tugay olmasına karar verildi.
CHP’nin İzmir ilçe belediyeleri için ise adayları şöyle:
1. Aliağa - Çağatay Güç
2. Balçova - Onur Yiğit
3. Bayındır – Davut Akarsu
4. Bayraklı- İrfan Önal
5. Bergama - Tanju Çelik
6. Beydağ- Şakir Başaran
7. Bornova: Ömer Eşki
8. Buca: Görkem Duman
9. Çeşme - Lal Denizli
10. Çiğli: Anıl Feroğlu
11. Dikili: Adil Kırgöz
12. Foça - Saniye Bora Fıçı
13. Gaziemir: Ünal Işık
14. Güzelbahçe - Mustafa Günay
15. Karabağlar - Emine Helil İnay Kınay
16. Karaburun - Nurşen Balcı
17. Karşıyaka - Behice Yıldız İşçimenler Ünsal
18. Kemalpaşa - Mehmet Türkmen
19. Kınık - Sema Bodur
20. Konak - Nilüfer Çınarlı Mutlu
21. Menderes - İlkay Çiçek
22. Narlıdere - Erman Uzun
23. Ödemiş - Mustafa Turan
24. Seferihisar - İsmail Yetişkin
25. Selçuk- Filiz Şengel Ceritoğlu
26. Urla - Selçuk Balkan
CEMİL TUGAY KİMDİR?
Cemil Tugay, öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van’da dünyaya geldi.
İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu.
1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.
1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı.
1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.
Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.
2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.
Evli, 2’si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.