CHP’nin İzmir adayı belli oldu













Geçen hafta 200’den fazla adayını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün İzmir adayı belli oldu.Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) saat 16.30’da İzmir gündemiyle toplandı. Toplantı 3 saat sürdü.MYK'nın ardından Parti Meclisi (PM) toplantısına geçildi. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cemil Tugay olmasına karar verildi.CHP’nin İzmir ilçe belediyeleri için ise adayları şöyle:1. Aliağa - Çağatay Güç2. Balçova - Onur Yiğit3. Bayındır – Davut Akarsu4. Bayraklı- İrfan Önal5. Bergama - Tanju Çelik6. Beydağ- Şakir Başaran7. Bornova: Ömer Eşki8. Buca: Görkem Duman9. Çeşme - Lal Denizli10. Çiğli: Anıl Feroğlu11. Dikili: Adil Kırgöz12. Foça - Saniye Bora Fıçı13. Gaziemir: Ünal Işık14. Güzelbahçe - Mustafa Günay15. Karabağlar - Emine Helil İnay Kınay16. Karaburun - Nurşen Balcı17. Karşıyaka - Behice Yıldız İşçimenler Ünsal18. Kemalpaşa - Mehmet Türkmen19. Kınık - Sema Bodur20. Konak - Nilüfer Çınarlı Mutlu21. Menderes - İlkay Çiçek22. Narlıdere - Erman Uzun23. Ödemiş - Mustafa Turan24. Seferihisar - İsmail Yetişkin25. Selçuk- Filiz Şengel Ceritoğlu26. Urla - Selçuk BalkanCemil Tugay, öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van’da dünyaya geldi.İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu.1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı.1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.Evli, 2’si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.