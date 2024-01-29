ABD basını yazdı: İHA saldırısı neden önlenemedi?

Sözcü'de yer alan habere göre Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış ABD kuvvetlerine düzenlenen İHA saldırısında üç ABD askeri öldü, 34 asker yaralandı.



Saldırı, İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan Orta doğu'da gerilimi tırmandıran savaşın başlangıcından bu yana ABD kuvvetlerine düzenlenen ilk ölümcül saldırı oldu.



Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere Washington, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtti.



Saldırının önlenememiş olması ABD’de gündem olurken ülkenin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), konuyla ilgili bir haber yayımladı.



WSJ gazetesine konuşan ismi açıklanmayan ABD'li yetkililer, ABD üssüne yapılan ölümcül İHA saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.



"KAFA KARIŞIKLIĞINDAN DOLAYI"



Yetkililer, Suriye-Ürdün sınırındaki ABD üssüne yönelik Irak'tan fırlatılan tek yönlü İHA'nın engellenememesinin, aynı anda üsse dönmekte olan başka bir ABD İHA'sının yol açtığı kafa karışıklığından kaynaklandığı sonucuna vardıklarını belirtti.



Düşman İHA'sının hedefine yaklaşırken aynı zamanda bir ABD İHA'sının üsse dönmesinin "düşman-dost" ayrımını güçleştirdiğine dikkati çeken yetkililer, saldırı ile ilgili incelemelerin devam ettiğini kaydetti.



Öte yandan, ABD'li bir savunma yetkilisi, ABD'nin, şu ana kadar 3 ABD askerinin ölümüne ve 34’ünün de yaralanmasına yol açan saldırıyı İran'ın yönettiğine dair bir kanıt bulanamadığı bilgisini de paylaştı.



KULE 22 ÜSSÜ



ABD güçlerine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenen, Ürdün sınırları içindeki stratejik ABD üssü Kule 22, Suriye sınırındaki Tenef Üssü'ne çok yakın konumunda bulunuyor.



Ürdün'deki ABD üssü, Suriye içindeki Tenef'te bazı muhaliflere ve kuzeyde ABD'nin diğer üslerine lojistik destek olmak, İran'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı koymak için kullanılıyor.



Üste yüzlerce ABD askerinin yanı sıra saldırı, nakliye ve eğitim helikopterleri ile zırhlı askeri araçlar yer alıyor.



Hakkında çok az şey bilinen üs, 2016'da ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerince IŞİD'le mücadele için kurulan Tenef Üssü'ne yakınlığıyla dikkati çekiyor.



ABD, Tenef Üssü'nde Suriye rejimine destek veren İran'ın bölgedeki askeri faaliyetlerini sınırlamak amacıyla istihbarat faaliyetlerinde bulunuyor. Kule 22, karşısındaki Tenef üssünü Ürdün sınırları içinden korumayı amaçlıyor.



Ürdün sınırları içindeki Kule 22 ile Suriye'deki Tenef Üssü arasında 22 kilometrelik mesafe bulunuyor.



Tenef'te 200 civarında ABD askerinin bulunduğu bilinirken, Kule 22'de konuşlu ABD askeri sayısına ilişkin ise kesin veri bulunmuyor.



ABD, 2017 ve 2018'de genişlettiği Tenef Üssü'nden kaldırılan gözetleme balonlarıyla Ürdün sınırı ile Fırat Nehri arasındaki yüzlerce kilometrelik alanda İran destekli grupların askeri faaliyetlerini gözetliyor.



Tenef Üssü'nden, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG işgalindeki alanlarda bulunan diğer ABD üslerine Ürdün üzerinden hava yoluyla lojistik destek malzemeleri ulaştırılıyor.



Zaman zaman İran destekli grupların saldırılarına maruz kalan Tenef'te, ağır silahların yanı sıra helikopter pistleri de yer alıyor.



ABD destekli Suriyeli muhalif gruplardan Özgür Suriye'nin Ordusu'na, eğit-donat programı kapsamında Tenef üssünde sık sık askeri eğitim veriliyor.



Üste ABD askerlerine ait 7 bina, gözetleme balonlarının kamufle edilip korunması amacıyla 3 hangar yer alıyor. Ayrıca üste ABD askerlerinin yanı sıra İngiltere, Fransa ve Hollanda askerleri de bulunuyor.