Yeni esir takası iddiası: Hamas ve İsrail'den açıklamalar

Fransa'nın başkenti Paris'te dün İsrail, ABD, Katar ve Mısırlı yetkililer esir takasına ilişkin olarak görüşme yaptı.



Sky News Arabia’nın haberinde, İsrail'in aracı ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın esir takası için önerdiği mutabakatı kabul ettiği ileri sürüldü.



Önerinin bugün Hamas'a da iletildiği ve örgütten cevabının beklendiği aktarıldı.



"SALDIRILARA AŞAMALI OLARAK ARA"



Tarafların öneriyi kabul etmesi halinde Hamas'ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılacağı İsrail'in ise bölgeye yönelik saldırılarına aşamalı olarak ara vereceği iddia edildi.



Mutabakat sağlanırsa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ne kadar ara vereceğine ilişkin detay verilmezken daha önce İsrail ve uluslararası basında çıkan haberlerde bu sürenin 2 ila 4 ay arası olabileceği yazılmıştı.



Haberde, tarafların mutabakatı kabul etmesi halinde İsrail'in Gazze'ye daha fazla insani yardımın girişine izin vereceği kaydedildi.



HAMAS’TAN YANIT



Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ofisinde konu hakkında açıklamalarda bulundu.



Olası esir takası anlaşmasına değinen Hamdan, "Şüphesiz Katar ve Mısır gibi dost ülkelerden özellikle ateşkesin sağlanması için büyük girişimler var. Biz en başından beri tüm fikirler ve önerilere ciddi bir şekilde yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



Hamdan, İsrail ile olası bir esir takası anlaşması ve ateşkes için daha önce de açık bir şekilde dile getirdikleri gibi önceliklerinin, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların nihai olarak tamamen sonlandırılması" olduğunu vurguladı.



Gazetecilerin, kısa bir süre içerisinde geçici bir esir takası anlaşması mümkün mü sorusuna Hamdan, kendilerinin geçici veya birkaç günlük değil nihai anlaşmada ısrarcı olduklarını, geçici ateşkesin İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden saldırılar düzenlemeyi arzuladığını göstergesi olduğunu belirtti.



NETANYAHU'NUN OFİSİ: DOĞRU DEĞİL



Kanal 12'nin haberine göre, İsrail Başbakanlık Ofisi, ateşkes taslağına ilişkin basına sızan maddelerin doğru olmadığına dair bir açıklama yaptı.



Basına sızan taslakta İsrail'in kabul edemeyeceği maddelerin olduğunu açıklayan Başbakanlık Ofisi, "zafer elde edene kadar savaşacaklarını" belirtti.



"İTİRAZLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN..."



Haberde, Başbakanlık Ofisi'nin açıklamayı Netanyahu'nun koalisyonundaki aşırı sağcı ortaklarından gelebilecek itirazların önüne geçmek için yapmış olabileceği yorumu yapıldı.



KABİNE TOPLANIYOR



Yedioth Ahranot'un haberine göre savaş kabinesi bu akşam Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrail arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası mutabakatı teklifini görüşecek.



Mossad Direktörü David Barnea ve Şabak Direktörü Ronen Bar, Paris'te ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile ateşkes ve esir takası anlaşma taslağını savaş kabinesine sunacak.



Times of Israel'in haberine göre de yetkililer, taraflar arasında muhtemel bir esir takası mutabakatı taslağı olduğunu reddetmedi ancak "önlerinde henüz uzun bir yol bulunduğunu" belirtti.



İsrail'in müzakerelerde muhataplarına Tel Aviv'in ateşkesin süresi, kaç esirin takas edileceği, insanlık felaketinin yaşandığı Gazze'ye gönderilecek insani yardımın miktarı konusunda "esnek olduğunu" ancak "savaşın kalıcı olarak sona ermesini kabul etmediğini" bildirdiği aktarıldı.



Tarafların, Hamas ile de anlaşma taslağını görüşeceği aktarıldı.



PARİS'TE ESİR TAKASI GÖRÜŞMESİ



ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası mutabakatını görüşmek üzere dün Paris'te bir araya gelmişti.



İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Paris'teki görüşmenin yapıcı geçtiği ancak taraflar arasında önemli farklar olduğu belirtilmişti.



İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım 2023'te başlayan ve bir hafta süren esir takası kapsamında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Hamas'ın elinde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.