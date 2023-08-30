Samanyolu Haber /Spor / Okan Buruk'tan tarihi başarı: İlk kez... /30 Ağustos 2023 01:11

Okan Buruk'tan tarihi başarı: İlk kez...

Tarihinde 17. kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başaran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da Molde galibiyetiyle adını sarı-kırmızılı kulübün tarihine yazdırdı.

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Galatasaray’ın başında çıktığı son 5 Avrupa kupası maçını kazanan Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpte bunu başaran ilk teknik olarak tarihe geçti.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris ile oynanan rövanş müsabakası, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ve play-off turunda Molde ile oynanan ikişer maçtan galibiyetle ayrılma başarası gösterdi.

Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce üst üste en fazla galibiyeti dörder maçla Alman teknik direktör Michael Skibbe ile Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde elde etmişti.
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