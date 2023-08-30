Samanyolu Haber /Gündem / Afrika sıcak hava dalgası yola çıktı: Bu illerde hayat duracak! /30 Ağustos 2023 01:05

Afrika sıcak hava dalgası yola çıktı: Bu illerde hayat duracak!

Yeni Afrika sıcak hava dalgası Türkiye'ye doğru yola çıktı. Meteorolojik kaynaklar tarafından ulaşacağı tarih de verildi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova'yı yine zor günler bekliyor. Sıcaklıklar hayatı neredeyse durma noktasına getirecek.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre meteorolojik kaynaklar tarafından daha önce geleceği açıklanan sıcak hava dalgası Türkiye'ye doğru yola çıktı. Meteorolojik kaynaklar tarafından aktarılan son bilgilere göre yeni Afrika sıcak hava dalgası frene bile basmadan Türkiye'nin üzerine gelmeye başladı.

VARIŞ TARİHİNİ DE AÇIKLADILAR

Meteorolojik kaynaklar tarafından Afrika sıcak hava dalgasının Türkiye'ye varış tarihine ilişkin de bilgi verildi. tv100'den Barış Yahya Çinçin'in haberine göre aşırı sıcak havalar, 30 Ağustos Çarşamba günü İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova'da etkili olacak ve hayatı durma noktasına getirecek.

DAHA DA KÖTÜ HABERLER VAR

Evet, kötü haberler bunlarla sınırlı da değil. Üstelik sıcak hava dalgasının gelmesiyle birlikte hissedilen değerler 40 dereceye kadar çıkacak. Hava Forum tarafından konu hakkında yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Afrika'dan sıcak hava yola çıktı, bize doğru geliyor. Tahminlere göre 29-31 Ağustos arası hava bunaltıcı olacak. İstanbul'da 30 Ağustos Çarşamba rüzgar durma noktasına gelecek. Sıcaklık gölgede 34-36 dereceye ulaşacak. Hissedilen değerler ise maalesef 40 derecelere ulaşacak..."


BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 37°C

Az bulutlu

İSTANBUL 33°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 35°C

Az bulutlu

SAKARYA 33°C

Az bulutlu


EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 31°C

Az bulutlu

DENİZLİ 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 33°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 34°C

Az bulutlu

HATAY 30°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 33°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 30°C

Parçalı ve az bulutlu


BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 32°C

Az bulutlu

DÜZCE 34°C

Az bulutlu

KASTAMONU 31°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 28°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 31°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 29°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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