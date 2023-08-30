Afrika sıcak hava dalgası yola çıktı: Bu illerde hayat duracak!

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre meteorolojik kaynaklar tarafından daha önce geleceği açıklanan sıcak hava dalgası Türkiye'ye doğru yola çıktı. Meteorolojik kaynaklar tarafından aktarılan son bilgilere göre yeni Afrika sıcak hava dalgası frene bile basmadan Türkiye'nin üzerine gelmeye başladı.



VARIŞ TARİHİNİ DE AÇIKLADILAR



Meteorolojik kaynaklar tarafından Afrika sıcak hava dalgasının Türkiye'ye varış tarihine ilişkin de bilgi verildi. tv100'den Barış Yahya Çinçin'in haberine göre aşırı sıcak havalar, 30 Ağustos Çarşamba günü İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova'da etkili olacak ve hayatı durma noktasına getirecek.



DAHA DA KÖTÜ HABERLER VAR



Evet, kötü haberler bunlarla sınırlı da değil. Üstelik sıcak hava dalgasının gelmesiyle birlikte hissedilen değerler 40 dereceye kadar çıkacak. Hava Forum tarafından konu hakkında yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:



"Afrika'dan sıcak hava yola çıktı, bize doğru geliyor. Tahminlere göre 29-31 Ağustos arası hava bunaltıcı olacak. İstanbul'da 30 Ağustos Çarşamba rüzgar durma noktasına gelecek. Sıcaklık gölgede 34-36 dereceye ulaşacak. Hissedilen değerler ise maalesef 40 derecelere ulaşacak..."





BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE 37°C



Az bulutlu



İSTANBUL 33°C



Az bulutlu



KIRKLARELİ 35°C



Az bulutlu



SAKARYA 33°C



Az bulutlu





EGE



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 31°C



Az bulutlu



DENİZLİ 37°C



Az bulutlu ve açık



İZMİR 34°C



Az bulutlu ve açık



MANİSA 37°C



Az bulutlu ve açık



AKDENİZ



Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 33°C



Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 34°C



Az bulutlu



HATAY 30°C



Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN 33°C



Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 31°C



Parçalı ve az bulutlu



ÇANKIRI 33°C



Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR 33°C



Parçalı ve az bulutlu



KONYA 30°C



Parçalı ve az bulutlu





BATI KARADENİZ



Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 32°C



Az bulutlu



DÜZCE 34°C



Az bulutlu



KASTAMONU 31°C



Az bulutlu



ZONGULDAK 28°C



Az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA 31°C



Parçalı bulutlu



SAMSUN 31°C



Parçalı bulutlu



TOKAT 30°C



Parçalı bulutlu



TRABZON 29°C



Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



DOĞU ANADOLU



Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ERZURUM 23°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KARS 24°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



MALATYA 28°C



Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN 25°C



Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 32°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GAZİANTEP 32°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİİRT 32°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ŞANLIURFA 33°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı