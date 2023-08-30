Samanyolu Haber /Ekonomi / Memur ve emekli maaşı zammı belli oluyor /30 Ağustos 2023 00:28

Memur ve emekli maaşı zammı belli oluyor

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun bugün yapılan 4'üncü toplantısı sona erdi. 31 Ağustos'ta yapılacak son toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranı belli olacak.

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Memur ve emeklilerin beklediği haber geldi. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, yetkili konfederasyon Memur-Sen’in başvurusuyla 26 Ağustos’ta çalışmalarına başlayan kurul 4’üncü kez bir araya geldi.

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında saat 14.00’te başlayan toplantı, yaklaşık 8 saat sürdü.

PERŞEMBE GÜNKÜ KARAR KESİN OLACAK

Mali hakları görüşmek üzere 31 Ağustos’ta son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025’te yapılacak zam oranını kararlaştıracak. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

NELER YAŞANMIŞTI?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos’taki ilk teklifinde 2024’ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos’ta ise teklifini 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.
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