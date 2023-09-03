Okula yeni başlayacak çocukların ebeveynlerine uzmanlardan tavsiyeler

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Börekci, “Yaz tatili sona yaklaşırken, özellikle okula yeni başlayacak çocuklarda okula hazır oluş, atlanılmaması gereken bir konudur. Okula hazır oluş çocukların zihinsel, sosyal, duygusal becerileri ile dil gelişimlerinin, motor beceriler ve özbakım becerilerinin örgün eğitime yeterliliğini ifade etmektedir.





Okul öncesi dönemden itibaren anne/babaların; çocuklarına yaşlarına uygun sorumluluklar vermeleri, Kendi başına giyinmek, yemek yemek, eşyalarını toplamak/ düzenlemek, kişisel temizlik gibi becerilerini desteklemeleri, çocukların arkadaş ilişkileri kurabileceği, oyuna ve akranlarına uyumu deneyimleyebileceği sosyal alanlara teşvik edici olmaları, Sorunları çocuklar adına çözmek yerine onların kendi çözüm yollarını araması, fikirlerini dile getirmesi ve çözüm bulması konusunda destekçi olmaları çocukların okula hazır olma becerilerini desteklemektedir. Ayrıca okulu, özellikle ilk gününü anlatan hikayeler paylaşmak, okulda yapılacaklar ve yıl içerisinde öğrenileceklerle ilgili konuşmak çocukların okulla ilgili belirsizliklerin azalmasına yardımcı olurken anne/babaların kendi okul deneyimlerini, ilk gün yaşadıklarını, hissettiklerini paylaşmaları çocukların kendi duygularını tanımaları ve anlamalarına yardımcı olacaktır” dedi.