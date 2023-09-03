Samanyolu Haber /Gündem / NBA yıldızlarının maklube keyfi /03 Eylül 2023 14:39

NBA yıldızlarının maklube keyfi

NBA'in sevilen yıldızlarından Steven Adams yıllar sonra yakın arkadaşı Enes Kanter Freedom'la buluştu. Makbule çevirdi.

SHABER3.COM

Oklahoma City Thunder’da birlikte oynayan Steven Adams ve Enes Kanter Freedom yıllar sonra tekrar buluştular. Çok iyi arkadaş olan ikili NBA’de “Moustache brothers” bıyık kardeşler olarak tanınmış, OKC Fanları tarafından çok sevilmiş, ikili adına şapkalar, atkılar, tişörtler üretilmiş, özel video editleri yapılmıştı.

Birlikte oynarken, Türk yemeklerini çok seven ve maç için gittikleri her şehirde Türk lokantası veya yemekleri arayan ikili yıllar sonra bu kez maklube sofrasında bir araya geldiler. Türk kültürünün ve yemeklerinin hayranı olan Steven Adams’a, Enes Kanter Freedom özel bir tesbih hediye etti. Maklube sonrasında ikili arasında, Adams’ın çok sevdiği Türk çayı eşliğinde koyu bir sohbet başladı. Şu andaki takımı Memphis Grizzlies’de oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen Adams’ın en büyük üzüntüsü ise şehirde bir Türk lokantasının olmaması.

ENES’İN MAÇLARINA GELENLER
Bold'un haberine göre Steven Adams eski hatıralardan söz açıldığında “Enes’i tüm maçlarda desteklemeye gelen, her yaştan özel fanları olurdu. Maç sonrasında zaman zaman bir çoğuyla ben de tanışıyordum. Okumuş, kültürlü, çok kibar insanlardı. O zamanları merak ettiğim tek şey ise, neden hepsinin bıyıklı olduğu, tek tip kıyafet (kumaş pantolon- gömlek) giydiği ve ellerindeki küçük çantalarda ne olduğuydu?” sözleri yemeğe katılanları kahkahaya boğdu.”

MAKBULEDEN SONRA TÜRKİYE’YE GİDEBİLİR MİYİM BİLMİYORUM”
Memphis Grizzlies’de basketbol oynamaya devam eden Steven Adams’ın ‘Türkiye en çok merak ettiğim ülkelerden birisi ama maklubeden sonra gidebilir miyim emin değilim’ sözleri ise Türkiye’deki hukuğun trajikomik halinin, dünyanın diline düşmesinin göstergesi olarak geceye damga vurdu.
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