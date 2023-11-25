Okyanusta gerilim: ‘İran, İsrail gemisini vurdu’

ABD’li bir savunma yetkilisi, İsrailli bir milyardere ait konteyner gemisinin, İran’a ait olduğundan şüphelenilen bir insansız hava aracının (İHA) saldırısına uğradığını bildirdi.



İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, The Associated Press’e yaptığı açıklamada, İsrailli bir milyardere ait Malta bandıralı geminin, Hint Okyanusu’nda uluslararası sularda ilerlerken İran üretimi “Şahid-136” tipi İHA ile hedef alındığından şüphelenildiğini bildirdi.

Play Video



İHA’nın infilak edip gemiye zarar verdiğini aktaran yetkili, geminin mürettebatında yaralanan kimsenin olmadığını kaydetti.



Durumu yakından izlemeye devam ettiklerini belirten ABD’li yetkili, saldırının arkasında neden İran’ın olduğunu değerlendirdiklerini açıklamaktan kaçındı.