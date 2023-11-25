En buruk Öğretmenler Günü: Ben öğretmendim!









Bu hak ihlalleri dünyanın gözü önünde yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor...

AKP hükümetinin çıkardığı KHK’ların baskısı ve yönlendirmesi ile Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yaklaşık 35.000, özel sektörden 25.000 çalışan olmak üzere toplamda 60.000 ÖĞRETMEN işinden, aşından edilmiştir.





Bu Öğretmenler















15 Temmuz öncesi başlayan, 15 Temmuz sonrası tam anlamı ile toplu kıyıma maruz kalan Öğretmenlerin darbe ile ilişkilendirilebilmesi mümkün değildir...Maalesef Türkiye’deki mevcut Memur Sendikaları/Konfederasyonları, ya AKP taraftarları tarafından ele geçirilmiş ve hükümet tarafından yapılan her türlü kıyımı kabullenmek, örtmek ve haksızlığa karşı susan ya da kendi siyasi düşüncesini benimsemeyen, hiçbir hak ihlalini gündeme getirmeyen sağır unsurlara dönüşmüşlerdir...Bugün vesilesi ile Öğretmenlerimizin maruz kaldıkları mağduriyetlerin ifadesi sadedinde bir belgesel yapıldı. Bu belgesel onbinlerle ifade edilen Öğretmenlerimizin uğradıkları hak ihlallerinden minik bir kare.AİHM'nin 26 Eylül'de bir öğretmen olan Yalçınkaya hakkında verdiği tarihi kararının ülkemizin hukuka dönmesine, hâlâ vicdanı ölmemişlerin gözlerinin açılmasına, yaşanan mağduriyetlerin bitmesine vesile olmasını temenni etmekteyiz...Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için ulusal ve uluslararası arenada hukukî mücadele verilmesi şarttır."HRD" olarak bu mücadelede mağdurların yanında ve destekçisi olduğumuzu bir kere daha ifade ederiz.Öğretmenlerimiz yeri okullar ve öğrencilerin yanıdır. Onlar her zaman gönlümüzde olmakla beraber, en kısa zamanda mağduriyetlerinin giderilerek, kaybedilen tüm haklara kavuşmalarını ve sevdikleri meslek ve öğrencilerine kavuşmaları temennisiyle saygılar sunarız..