Samanyolu Haber /Dünya / Yeni başkan, Merkez Bankası'nı kapatmakta kararlı /25 Kasım 2023 16:31

Yeni başkan, Merkez Bankası'nı kapatmakta kararlı

Arjantin'in yeni seçilen Devlet Başkanı Javier Milei, merkez bankasının kapatılması vaadinin "müzakere edilemez bir konu" olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Arjantin'in yeni seçilen Devlet Başkanı Javier Milei, ülkenin merkez bankası Banco Central de la Republica Argentina'yı (BCRA) kapatma taahhüdünü yineledi.

Milei'nin ofisi X'te paylaştığı mesajda "Yayılan yanlış söylentilere ilişkin olarak, BCRA'nın kapatılmasının müzakere edilebilir bir konu olmadığını açıklığa kavuşturmak isteriz" dedi.

Seçim kampanyası boyunca BCRA'yı sert bir şekilde eleştiren Milei, merkez bankalarını bir "aldatmaca" ve politikacıların halka "enflasyon vergisi" dayatmasının bir aracı olarak nitelendirdi.

Aşırı sağcı popülist siyasetçi, ayrıca Arjantin pesosunu ABD doları ile değiştirme, devlet kurumlarının özelleştirilmesini içeren daha radikal reform planlarını duyurdu.

Bitcoin en yüksek seviyelere çıktı

Milei, Bitcoin'in "paranın asıl yaratıcısı olan özel sektöre dönüşünü" temsil ettiğini savundu.

Yatırımcılar, Milei'nin bu hafta kazandığı başkanlık zaferinin ardından, onun merkez bankası karşıtı ve kripto yanlısı söylemlerini memnuniyetle karşıladı. Bunun üzerine Arjantin'deki Bitcoin fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerine fırladı.

Son yıllardaki yüksek enflasyon ülkede hükümet ve ekonomi üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Arjantin'in yıllık enflasyon oranı Eylül 2023'te yüzde 124,4'e ulaştı.

Milei, 10 Aralık 2023 tarihinde Arjantin'in bir sonraki devlet başkanı olarak resmen göreve başlayacak.
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