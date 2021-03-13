Samanyolu Haber /Dünya / Olimpiyat Komitesi Çin aşısı teklifini reddetti /13 Mart 2021 15:14

Olimpiyat Komitesi Çin aşısı teklifini reddetti

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC); 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatları katılımcıları için kullanmak adına, Çin Olimpiyat Komitesi’nden aşı desteği teklifi aldıklarını doğruladı.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan IOC Başkanı Thomas Bach "IOC olarak; 2022 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapacak olan Çin Olimpiyat Komitesi’nden, Tokyo 2020 ve Pekin 2022 katılımcıları için ek aşı dozlarının sağlanması adına nazik bir teklif aldık." ifadelerini kullanırken, dozların sayısı ya da bunları kimlerin kullanacağıyla ilgili detay vermedi.

Bach ayrıca; IOC’nin sadece Olimpiyat Oyunları için değil, aynı zamanda paralimpik takımlar için de ek aşı ödemelerini yapacağını belirtti.

Eurosport'un haberine göre öte yandan konu hakkında açıklamalarda bulunan Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, Çin'den gelen teklifi geri çevirdiklerini ifade etti.

"Çin'de üretilen aşılara Japonya'da henüz onay verilmedi. Bu, ülkeler arasında verilmesi gereken bir karar. Bu yüzden biz sporcularımıza Çin’den gelecek aşıyı yapamayız."

Covid-19 salgını sebebiyle bu yaz düzenlenmesi planlanan Tokyo 2020, savaş dönemi dışında ertelenen ilk olimpiyat olmuştu. Bu erteleme sebebiyle 2022’de düzenlenecek olan Pekin Kış Olimpiyatları da Tokyo 2020’den sadece altı ay sonra başlayacak.

Olimpiyatlarda 10000’den fazla sporcu yer alırken; antrenör, medya çalışanı, gönüllüler ve görevlilerden oluşan on binlerce insan da bulunuyor.
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