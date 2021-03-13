Hacı Kemal Erimez dualarla anılıyor

Ömrünü Türkiye ve yurtdışında Hizmet Hareketi'nin eğitim faaliyetlerine adayan Hacı Kemal Erimez, vefatının ardından 24 yıl geçmesine rağmen unutulmadı. Hacı Ata olarak da bilinen Hacı Kemal Erimez'in vefatının yıl dönümünde dualarla anılacağı özel program, Hizmetten sitesinin Youtube kanalında ekrana gelecek.





13 Mart 1997 tarihinde ebedi aleme göçen hayırsever iş adamı Hacı Kemal Erimez, vefatının 24’ncü yıldönümünde sevenleri tarafından anılacak. İç savaşın Tacikistan’ı kavurduğu dönemde kendini Hizmet Hareketi'ne adayan ve korkmadan okul açmaya giden Erimez, “Hacı Ata” olarak da biliniyordu. Hayır sever iş insanı ve eğitim gönüllüsü Hacı Kemal Erimez, vefatının 24. yılında Hizmetten YouTube kanalında dualarla alınacak.





Barış Cem Kaya’nın moderatörlüğünde yapılacak canlı yayına Dr. İsmail Büyükçelebi ve İlahiyatçı Mehmet Saygılı katılacak. Canlı yayın 13 Mart 2021 Cumartesi günü Avrupa saatiyle 19.30’da başlayacak. Yayın Türkiye’de 21.30, Newyork’ta 13.30, Duşanbe’de 23.30’da canlı izlenebilecek.



