Samanyolu Haber /Gündem / Hacı Kemal Erimez dualarla anılıyor /13 Mart 2021 14:59

Hacı Kemal Erimez dualarla anılıyor

Hizmet Hareketi'nin önemli isimlerinden Hacı Kemal Erimez, vefatının 24'üncü yıl dönümünde sevenleri tarafından dualarla anılıyor. Hizmet insanı Hacı Kemal Erimez, vefatının yıldönümünde dualarla anılıyor13/03/2021 Ömrünü Türkiye ve yurtdışında Hizmet Hakeretinin eğitim faaliyetlerine adayan Hacı Kemal Erimez, vefatının 24’ncü yıldönümünde sevenleri tarafından dualarla anılıyor. Hizmetten sitesinin Youtube kanalında yapılacak canlı yayında Hacı Ata’nın hayatı olarak bilinen Erimez’i hayatı anlatılacak.

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Ömrünü Türkiye ve yurtdışında Hizmet Hareketi'nin eğitim faaliyetlerine adayan Hacı Kemal Erimez, vefatının ardından 24 yıl geçmesine rağmen unutulmadı. Hacı Ata olarak da bilinen Hacı Kemal Erimez'in vefatının yıl dönümünde dualarla anılacağı özel program, Hizmetten sitesinin Youtube kanalında ekrana gelecek.

13 Mart 1997 tarihinde ebedi aleme göçen hayırsever iş adamı Hacı Kemal Erimez, vefatının 24’ncü yıldönümünde sevenleri tarafından anılacak. İç savaşın Tacikistan’ı kavurduğu dönemde kendini Hizmet Hareketi'ne adayan ve korkmadan okul açmaya giden Erimez, “Hacı Ata” olarak da biliniyordu. Hayır sever iş insanı ve eğitim gönüllüsü Hacı Kemal Erimez, vefatının 24. yılında Hizmetten YouTube kanalında dualarla alınacak.

Barış Cem Kaya’nın moderatörlüğünde yapılacak canlı yayına Dr. İsmail Büyükçelebi ve İlahiyatçı Mehmet Saygılı katılacak. Canlı yayın 13 Mart 2021 Cumartesi günü Avrupa saatiyle 19.30’da başlayacak. Yayın Türkiye’de 21.30, Newyork’ta 13.30, Duşanbe’de 23.30’da canlı izlenebilecek.

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