Ölü sayısının 4'e çıktığı Kerkük'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Irak'ın Kerkük kentinde ordu kontrolündeki binanın Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) devredilmesine karşı başlayan protestolarda ölü sayısı 3'e yükseldi. Reuters'ın aktardığına göre, kentte çıkan çatışmalarda en az 14 kişi yaralandı. Kerkük Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Amır Şıwani ise, eylemler nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona erdiğini duyurdu. Rûdaw’a konuşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Amır Şıwani Kerkük’te dün protesto gösterileri sonrası yaşanan kargaşadan sonra ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını söyledi.







ERBİL-KERKÜK YOLU AÇILDI

Sözcü Amır Şıwani, daha önce Arap aşiretlerle kentteki Türkmenlerin yollara çadır ve bariyer kurarak kapattıkları Erbil-Kerkük yolunun da açıldığını belirtti.





VALİ: PROTESTOLARA SON VERİLDİ

Öte yandan Kerkük Valisi Rakan Said elC uburi, kentteki Ortak Operasyonlar Komutanlığı güçlerinin kullandığı binanın KDP'ye teslim edilmesi kararının ertelendiğini ve göstericilerin protestolarına son verildiğini duyurdu.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre Vali Cuburi, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile yaptığı telefon görüşmesi sonucu, merkezi yönetime bağlı güçlerin kullandığı binanın KDP'ye teslim edilmesi konusunun ertelendiğini bildirdi. Vali, bina önünde bulunan protestocularla görüşerek Başbakanın verdiği "erteleme" talimatını kendilerine anlattığını ve bunun üzerine göstericilerin çadırları toplayıp protestolarına son verme ve kapatılan yolu açma kararı aldığını ifade etti.





Ne olmuştu?

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te IŞİD'in ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı. IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.





Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı. KDP, söz konusu binanın daha önce kendileri tarafından kullanıldığını ve yeniden kendilerine verilmesi gerektiğini belirtiyor. Binanın Başbakan Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıkları yapıldığı iddialarına karşı başlatılan protestolar, 25 Ağustos'tan beri devam ediyor. Karargah önündeki gösterilere Kerkük'teki Sünni Arap Aşiretleri, Türkmenlerden farklı gruplar ve Kays el-Hazali liderliğindeki Asayib Ehlilhak Hareketi taraftarından bazı kişiler destek veriyor.