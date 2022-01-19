Samanyolu Haber /Gündem / 'Omicron’un alt versiyonu görüldü' iddiası /19 Ocak 2022 10:43

'Omicron’un alt versiyonu görüldü' iddiası

Belçika'da Covid-19 vakalarının yüzde 85'ini Omicron varyantı oluştururken, ülkede bu varyantın alt versiyonunun da bulunduğu iddia edildi.

SHABER3.COM

Belçika'da Flamanca çıkarılan yüksek tirajlı gazetelerden Het Laatste Nieuws'te yer alan habere göre, ülkede Omicron hızla yayılırken, varyantın bir alt versiyonu da fark edilmeksizin dolaşıyor.

Leuven Katolik Üniversitesi'nden biyoistatistikçi Tom Wenseleers'in görüşüne dayandırılan haberde, bu türün, Omicron'un ilk versiyonuyla aynı teknik kullanılarak tespit edilemediği belirtiliyor.

Belçika'nın Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano'nun geçen cumartesi açıkladığı bir raporda, halihazırda Omicron'un tüm vakaların yüzde 85'ini oluşturduğu aktarıldı. Bu durum, 2021 sonunda Omicron'un tüm vakaların yüzde 90'ını oluşturmasını bekleyen ülkedeki uzmanları şaşırttı.

Delta varyantının beklendiğinden daha dirençli çıktığı yorumları yapılırken, Wenseleers'e göre durumun nedenini, söz konusu alt versiyonun varlığı oluşturuyor.

Wenseleers, alt versiyonun bağışıklık sisteminden bir ölçüde kaçabildiği için hakkında az şey bilindiğini belirtiyor. Versiyonun, muhtemelen Hindistan'dan geldiğini belirten Wenseleers, Danimarka'da mevcut olduğunu, ilk kullanışlı verilerin de bu ülkeden gelmesini beklediğini ifade ediyor.

Omicron varyantının Avrupa'da ilk kez tespit edildiği ülke Belçika olmuştu. Varyant, Belçika'da 25 Kasım'da görülmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Omicron’un alt versiyonu görüldü' iddiası Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu: Hakimlere uyarı gitti

Kılıçdaroğlu: Hakimlere uyarı gitti

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun

Enflasyondaki vahameti ‘tek soruyla’ anlattı!

Enflasyondaki vahameti ‘tek soruyla’ anlattı!

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

AKP kurucusundan ağır suçlama

AKP kurucusundan ağır suçlama

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

Yandaş isimle sert tartışma

Yandaş isimle sert tartışma
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:12:04