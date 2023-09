"Ön koşulsuz olarak diyaloğu sürdürmeye hazırız"

T24'ün haberine göre görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Dışişleri Bakanı Fidan da, "Komşumuz Yunanistan ile ön koşulsuz olarak diyaloğu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız" dedi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in iki hafta sonra New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceğini ifade eden Fidan, "Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde görüş alışverişinde bulunduk. PKK ve DHKP-C ile mücadelemizde de komşumuzdan destek görmek istediğimizi dile getirdik" ifadelerini kullandı.



Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;



İlişkilerimizdeki gelişmeleri gözden geçirdik. İki hafta sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis New York'ta bir araya gelecek. Sorunların iki komşu ve müttefik arasında çözümü konusunu ele aldık.



Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde görüş alışverişinde bulunduk. PKK ve DHKP-C ile mücadelemizde de komşumuzdan destek görmek istediğimizi dile getirdik.



Bölgesel konuları da ele aldık, Ukrayna, Libya ve Suriye'de gelişmeleri ele aldık. AB konusunu dile getirdik.



Yunan Bakan Yorgo'nun açıklamalarından öne çıkanlar;



Son dönemde ortaya çıkan işbirliği ortamı için teşekkür etmek istiyorum. Aramızdaki karşılık saygı ve anlayış diyalog kanallarını açık tutuyor. Sorunlarımızı, görüş ayrılıklarımız aramızdaki dostane ilişkiler sayesinde çözebiliriz.



Dış kaynaklı krizler bir istisna olmaktan çıktı, alışılmış bir hale geldi. İki ülkeyi de ilgilendiren bölgesel konuları da ele aldık. İki ülkenin liderleri, iş birliğin gelişmesi için girişimde bulundu.



Türkiye'nin AB üyeliği



Siyasi görüşmeler, güven artırıcı adımlar, pozitif gündemin devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı. Erdoğan ve Miçotakis BMGK çerçevesinde 18 Eylül'de görüşecekler, 7 yıl aradan sonra bu yıl bitmeden Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısının düzenlenmesini umuyoruz.



Kıbrıs, Türkiye'nin AB üyeliği, göçmen konusu gibi konular ele alındı. Yunanistan Türkiye'nin AB üyeliğini yıllardır destekliyor, bununla birlikte Türkiye'nin AB kriterlerini de yerine getirmesi gerekiyor.



Bizleri birleştiren konular üzerinde ilerlemeliyiz, bizleri ayrıştıran konulardan uzak durmalıyız. Umarım aramızda daha iyi bir işbirliği olacaktır. Güven artırıcı önlemler görüşmeleri yakın dönemde başlayacak.