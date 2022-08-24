Samanyolu Haber /Gündem / Önce vatandaşlık aldılar, şimdi de isimlerini değiştiriyorlar! /24 Ağustos 2022 09:35

Önce vatandaşlık aldılar, şimdi de isimlerini değiştiriyorlar!

2017 yılında yapılan düzenlemeyle bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın isim ve soyisim değiştirme imkanı bir kere daha uzatıldı. Türk vatandaşlığına geçen Suriyeliler, bunu fırsat bilerek isimlerini Türkçe isimlerle değiştirmeye başladı.

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Vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği Nüfus Müdürlüklerinden yapılmasına imkan tanımıştı.

Bugüne kadar 433 bin 488 kişinin faydalandığı hizmet e-Devlet'e taşındı. 24 Aralık'a kadar vatandaşların hatalı isim ya da soyisim değişikliği yapma süresi uzatılırken, uygulamadan Türk vatandaşlığı alan Suriyelilerin de faydalanması bir kere daha sığınmacılara verilen imtiyazları gündeme taşıdı.



Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can, Twitter hesabından Suriyelilerin isim değişikliğine yönelik önemli bir paylaşım yaparak, tehlikeye dikkat çekti.

Can paylaşımında, "İnternetten isim değiştirmenin ne işe yarayacağına bir örnek. @Seyitalar7 gönderdi, sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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