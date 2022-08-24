Samanyolu Haber /Dünya / Boko Haram'ın kampı yerle bir edildi /24 Ağustos 2022 09:15

Boko Haram'ın kampı yerle bir edildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'ın kampı imha edildi, çok sayıda terörist öldürüldü.

SHABER3.COM

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Sambisa ormanında Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonda örgütün kampının imha edildiğini ve örgütün liderinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Nijerya'da Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünün ardından Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram içinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.
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