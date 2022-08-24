Samanyolu Haber /Politika / Diyanet müftülere talimat verdi: İmamlar seçim için sahada /24 Ağustos 2022 09:07

Diyanet müftülere talimat verdi: İmamlar seçim için sahada

Diyanet, müftüleri “acele” toplantıya çağırdı. Toplantıya katılanlara, “Seçime dokuz ay kaldı, herkes sahada çalışsın” denildi. Müftüler, “Seçim propagandası mı yapacağız?” tepkisini gösterdi.

SHABER3.COM

Diyanet İşleri Başkanlığı, genellikle altı aylık aralıklarla il müftüleri toplantısı düzenliyor. Bu kapsamda, 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı ise Haziran 2022’de yapıldı. Son toplantının üzerinden iki ay geçmişken, il müftüleri, geçtiğimiz hafta Ankara’ya çağırıldı. “Gündemsiz” ve “acele” şekilde 15 Ağustos’ta yapılan ve bir gün süren toplantıda, önceki toplantılardan farklı olarak basına açık bölüm ve toplantı sonuç bildirgesi yer almadı. Basına da bilgi geçilmeyen toplantıya ilişkin, “Konuşulanlardan biri dahi sızarsa hepiniz sorumlusunuz” denildiği öğrenildi.

"EV EV GEZİN"

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre toplantının ana gündemini yaklaşan seçimler oluşturdu. “Seçim öncesi dikkatli olunması” yönünde telkinlerde bulunulduğu kaydedilen toplantıda, iddiaya göre müftülere, “Seçime dokuz ay kaldı. Herkes sahaya insin, çalışma yapsın. Kazanırsak hep beraber kazanırız, kaybedersek hep beraber kaybederiz. Ev ev gezin” talimatı verildi. Başkan Ali Erbaş’ın da “Büyük kazanımlar elde ettik. Bu kazanımları önümüzdeki seçimde kaybetmemeliyiz” dediği kaydedildi. Söz konusu siyasi mesajların ise bazı müftüler arasında, “Bizi seçim çalışması için mi çağırdılar? Seçim propagandası mı yapacağız?” rahatsızlığına neden olduğu öğrenildi.

"KONAKÇI’YI SUSTURUN"

Erbaş’ın ısrarı sonucu iptal edilen, 16 bin liraya kadar ulaşan maaş promosyon anlaşmaları da toplantıda gündeme geldi. Erbaş’ın, “2 bin 880 liraya sonuçlanan ilk ihalenin yürürlüğe konulmasını” istediği belirtilirken müftülerin ise “2 bin 880 lira helal, 16 bin lira haram mı? Bu ısrar neden?” siteminde bulunduğu iddia edildi. Özellikle son dönemde kamuoyuna yansıyan fetva tartışmaları üzerine, sosyal medyanın daha etkin kullanılması gerektiği vurgulanan toplantıda, müftülerin yönetime “siyasi tavır” nedeniyle eleştirilerini yönelttiği aktarıldı. Sosyal medyada paylaştığı videolar ile sık sık gündeme gelen imam Halil Konakçı için de yönetim tarafından “Artık susturun. Seçim öncesi zarar veriyor” talimatı verildiği öne sürüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Diyanet müftülere talimat verdi: İmamlar seçim için sahada Sonraki Haber >>

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:23:27