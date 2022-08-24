Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski'den Darya Dugin suikastı çıkışı /24 Ağustos 2022 00:41

Zelenski'den Darya Dugin suikastı çıkışı

Rusya'daki mevcut yönetimin ideologlarından olduğu belirtilen Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugin'in hayatını kaybettiği suikastla ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, olayda Ukrayna'nın rolü olduğu iddialarını reddetti.

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Rusya'da gündemi sarsan Darya Dugin suikastı konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin merakla beklenen açıklaması geldi.

Arkasında Ukrayna yönetiminin olduğu iddia edilen olayla ilgili konuşan Zelenski'nin söz konusu suçlamayı reddettiği aktarıldı.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya yönetiminden gelen Darya Dugin’in Moskova’da bombalı saldırıda öldürülmesinden Ukrayna’nın sorumlu olduğu yönündeki suçlamayı reddederek “Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuzda değil” dedi.

Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugin, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos’ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB), Dugin’in bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov da Ukrayna televizyonuna bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın iddialarını reddederek ülkesinin Dugin’in öldürülmesiyle alakasının olmadığını söylemişti.
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