Samanyolu Haber /Gündem / 'Zehirli gemi' için İzmir'de eylem düzenlendi /24 Ağustos 2022 00:31

'Zehirli gemi' için İzmir'de eylem düzenlendi

Brezilya donanmasına ait olduğu belirtilen ve zehirli atıklar içerdiği ifade edilen geminin İzmir'de sökümüne karşı bir eylem düzenlendi.

SHABER3.COM

Bir süredir gündemde olan Brezilya donanmasına ait olduğu belirtilen ve zehirli atıklar içerdiği ifade edilen geminin İzmir'de sökümüne karşı bir eylem düzenlendi.

Evrensel'de yer alan habere göre İzmir'de Ölüm Gemisini Durduracağız Platformu, Brezilya Donanması’na ait tehlikeli atık içeren São Paulo gemisinin Aliağa’da sökülmek istenmesine karşı bedenleriyle “Durduracağız” yazarak basın açıklaması düzenledi.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenlenen açıklamada sık sık, “Ölüm gemisini durduracağız”, “Aliağa dünyanın çöplüğü değil”, “Asbestli gemi ölüm demektir” sloganları atılırken, basın açıklamasını platform adına Deniz Bakır okudu.

“ZEHİRLİ SÃO PAULO GEMİSİNİ DURDURALIM”

Bakır, “Bu kararı alanlar insanların canıyla oynuyor, doğayı talan ediyor. Geminin sökülmesi, tüm halkın sağlıklı yaşam hakkını gasbetmektir. Barındırdığı kimyasal maddelerin toprağa, insanlara ve diğer canlılara bulaşması demektir. Dünyayı sermayedarların çöplüğüne dönüştürenler, yaşanacak her türlü facianın sorumlusudur. São Paulo gemisi ne Aliağa’da ne de dünyanın herhangi bir yerinde sökülmemelidir. Bütün İzmir halkını güç vermeye, yaşam hakkımıza da doğamızı da birlikte savunmaya davet ediyoruz. Zehirli São Paulo gemisini durduralım” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Zehirli gemi' için İzmir'de eylem düzenlendi Sonraki Haber >>

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:06:49