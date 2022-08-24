'Zehirli gemi' için İzmir'de eylem düzenlendi

Bir süredir gündemde olan Brezilya donanmasına ait olduğu belirtilen ve zehirli atıklar içerdiği ifade edilen geminin İzmir'de sökümüne karşı bir eylem düzenlendi.







Evrensel'de yer alan habere göre İzmir'de Ölüm Gemisini Durduracağız Platformu, Brezilya Donanması’na ait tehlikeli atık içeren São Paulo gemisinin Aliağa’da sökülmek istenmesine karşı bedenleriyle “Durduracağız” yazarak basın açıklaması düzenledi. İzmir'de Ölüm Gemisini Durduracağız Platformu, Brezilya Donanması’na ait tehlikeli atık içeren São Paulo gemisinin Aliağa’da sökülmek istenmesine karşı bedenleriyle “Durduracağız” yazarak basın açıklaması düzenledi.

“ZEHİRLİ SÃO PAULO GEMİSİNİ DURDURALIM”





Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenlenen açıklamada sık sık, “Ölüm gemisini durduracağız”, “Aliağa dünyanın çöplüğü değil”, “Asbestli gemi ölüm demektir” sloganları atılırken, basın açıklamasını platform adına Deniz Bakır okudu.Bakır, “Bu kararı alanlar insanların canıyla oynuyor, doğayı talan ediyor. Geminin sökülmesi, tüm halkın sağlıklı yaşam hakkını gasbetmektir. Barındırdığı kimyasal maddelerin toprağa, insanlara ve diğer canlılara bulaşması demektir. Dünyayı sermayedarların çöplüğüne dönüştürenler, yaşanacak her türlü facianın sorumlusudur. São Paulo gemisi ne Aliağa’da ne de dünyanın herhangi bir yerinde sökülmemelidir. Bütün İzmir halkını güç vermeye, yaşam hakkımıza da doğamızı da birlikte savunmaya davet ediyoruz. Zehirli São Paulo gemisini durduralım” dedi.