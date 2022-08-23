Burak Yılmaz'ın yeni takımında sıcak gelişme

Lille'de şampiyonluk yaşadıktan sonra Hollanda'nın yolunu tutan ve son Portekiz maçının ardından milli takımı da bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz'ın takımında yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi.





Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da, teknik direktör Sjors Ultee ile yollar ayrıldı.

Hollanda ekibinin teknik heyet sorumlusu Sjoerd Ars, yaptığı resmi açıklamada, Ultee’nin görevden alınmasına ilişkin, “Sezonun henüz bu kadar başında böyle bir karar almak çok zordur. Bu karar sadece kaybedilen 3 maç düşünülerek alınmadı. Takımdaki birçok alanda yeterli gelişimi göremedik. Alınan bu karar, teknik heyetteki bakış açısı farklılıklarının büyümesi sebebiyle kulübün çıkarları için hayati önem taşıyordu” ifadelerini kullandı.Fortuna Sittard; Ajax, Twente ve Cambuur ile oynadığı ligin ilk 3 karşılaşmasından puan çıkaramadı.Ultee’nin ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Jeroen Schepens ile genç takım hocası Dominik Vergoossen’in geçici olarak takımın başında yer alacağı öğrenildi.