Samanyolu Haber /Spor / Burak Yılmaz'ın yeni takımında sıcak gelişme /23 Ağustos 2022 23:05

Burak Yılmaz'ın yeni takımında sıcak gelişme

Fransa Ligue1 ekiplerinden Lille'de şampiyonluk yaşadıktan sonra Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz'ın takımında yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Lille'de şampiyonluk yaşadıktan sonra Hollanda'nın yolunu tutan ve son Portekiz maçının ardından milli takımı da bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz'ın takımında yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi.

Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da, teknik direktör Sjors Ultee ile yollar ayrıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Hollanda ekibinin teknik heyet sorumlusu Sjoerd Ars, yaptığı resmi açıklamada, Ultee’nin görevden alınmasına ilişkin, “Sezonun henüz bu kadar başında böyle bir karar almak çok zordur. Bu karar sadece kaybedilen 3 maç düşünülerek alınmadı. Takımdaki birçok alanda yeterli gelişimi göremedik. Alınan bu karar, teknik heyetteki bakış açısı farklılıklarının büyümesi sebebiyle kulübün çıkarları için hayati önem taşıyordu” ifadelerini kullandı.

Fortuna Sittard; Ajax, Twente ve Cambuur ile oynadığı ligin ilk 3 karşılaşmasından puan çıkaramadı.

Ultee’nin ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Jeroen Schepens ile genç takım hocası Dominik Vergoossen’in geçici olarak takımın başında yer alacağı öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Burak Yılmaz'ın yeni takımında sıcak gelişme Sonraki Haber >>

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:18:59