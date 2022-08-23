"Valileri uyarıyorum. Konser yasaklamaya devam ederseniz..."

Yaz dönemindeki bazı konser ve festivaller bölge valiliklerince çeşitli sebeplerden ötürü ya iptal edilmiş ya da ileri bir tarihe ertelenmişti.





Bu duruma değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı mesajında valilere seslendi.







Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:







Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!





