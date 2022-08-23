Samanyolu Haber /Gündem / "Valileri uyarıyorum. Konser yasaklamaya devam ederseniz..." /23 Ağustos 2022 22:59

"Valileri uyarıyorum. Konser yasaklamaya devam ederseniz..."

Yaz döneminde bazı konser ve festivallerin çeşitli gerekçelerle iptal edilmesine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı mesajında valilere seslendi.

SHABER3.COM

Yaz dönemindeki bazı konser ve festivaller bölge valiliklerince çeşitli sebeplerden ötürü ya iptal edilmiş ya da ileri bir tarihe ertelenmişti.

Bu duruma değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı mesajında valilere seslendi.

Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Valileri uyarıyorum. Konser yasaklamaya devam ederseniz..." Sonraki Haber >>

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:19:05