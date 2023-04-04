OPEC+ ülkeleri aldığı karar Rusya’yı rahatlattı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rus Devlet Haber Ajansı RIA Novosti mayıs vadeli WTI petrolünün yüzde 7,12 artarak varil başına 81,09 dolara yükseldiğini, Brent petrolünde ise fiyatların yüzde 7,13 artarak varil başına 85,59 dolara çıktığını bildirdi.





Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt’in Rusya ile birlikte mayıs ayından itibaren petrol üretiminde kesintiye gitme kararı aldığı belirtildi. Associated Press, Rusya ve diğer büyük petrol ihracatçılarının akaryakıt üretimini kısma kararından dolayı ABD’de benzin fiyatları ve enflasyonun artacağı konusunda uyardı.





Ajans, Arap ülkelerinin bu adımının Washington’un Riyad ile ilişkilerinin daha da kötüleşmesine neden olacağına, ayrıca Rusya’nın devlet bütçesine petrol gelirleri açısından olumlu yansıyacağına vurgu yaptı.





Rusya, petrol üretiminde günlük 500 bin varil kesinti yapacağını açıklamıştı.





Suudi Arabistan, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı aldı.





Irak günlük 211 bin varil, BAE 144 bin varil, Kuveyt 128 bin varil, Umman günlük 40 bin varil kesintiye gidecek.





Alınan bu kararlarla birlikte, OPEC+ ülkeleri mayıs itibarıyla günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gitmiş olacak.