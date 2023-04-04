Samanyolu Haber /Gündem / OPEC+ ülkeleri aldığı karar Rusya’yı rahatlattı /04 Nisan 2023 01:30

OPEC+ ülkeleri aldığı karar Rusya’yı rahatlattı

Rusya da dahil olmak üzere bir dizi OPEC + üyesinin petrol üretimini azaltacağını açıklamasının ardından dünya petrol fiyatlarının yüzde 8’e yakın arttı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Rus Devlet Haber Ajansı RIA Novosti mayıs vadeli WTI petrolünün yüzde 7,12 artarak varil başına 81,09 dolara yükseldiğini, Brent petrolünde ise fiyatların yüzde 7,13 artarak varil başına 85,59 dolara çıktığını bildirdi.

Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt’in Rusya ile birlikte mayıs ayından itibaren petrol üretiminde kesintiye gitme kararı aldığı belirtildi. Associated Press, Rusya ve diğer büyük petrol ihracatçılarının akaryakıt üretimini kısma kararından dolayı ABD’de benzin fiyatları ve enflasyonun artacağı konusunda uyardı.

Ajans, Arap ülkelerinin bu adımının Washington’un Riyad ile ilişkilerinin daha da kötüleşmesine neden olacağına, ayrıca Rusya’nın devlet bütçesine petrol gelirleri açısından olumlu yansıyacağına vurgu yaptı.

Rusya, petrol üretiminde günlük 500 bin varil kesinti yapacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı aldı.

Irak günlük 211 bin varil, BAE 144 bin varil, Kuveyt 128 bin varil, Umman günlük 40 bin varil kesintiye gidecek.

Alınan bu kararlarla birlikte, OPEC+ ülkeleri mayıs itibarıyla günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gitmiş olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber OPEC+ ülkeleri aldığı karar Rusya’yı rahatlattı Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere

Şentop’un Üsküp’teki üniversitesi ile ilgili skandal iddia

Şentop’un Üsküp’teki üniversitesi ile ilgili skandal iddia

Erdoğan'ı peygambere benzetti: "Saray'ında köpek olurum"

Erdoğan'ı peygambere benzetti:

“Yeryüzü Mirasçıları” sahneye çıkıyor

“Yeryüzü Mirasçıları” sahneye çıkıyor

Ne zaman Gayretullaha dokunacak?

Ne zaman Gayretullaha dokunacak?

28 Şubatçıların yapamadığını KHK'larla yaptılar

28 Şubatçıların yapamadığını KHK'larla yaptılar

Erkan Baş'tan İnce'nin adaylığı için çok konuşulacak yorum

Erkan Baş'tan İnce'nin adaylığı için çok konuşulacak yorum

[Harun Tokak ] Seni Nasıl Unuturum

[Harun Tokak ] Seni Nasıl Unuturum

TRT ekranlarında şok: Zafer işareti yapıp görüntüden kayboldu

TRT ekranlarında şok: Zafer işareti yapıp görüntüden kayboldu

IFLC gençleri, 'Yıkılan Benim' dedi

IFLC gençleri, 'Yıkılan Benim' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:57:38