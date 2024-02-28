Samanyolu Haber /Teknoloji / OpenAI'dan, "telif hakkı" davası için "ChatGPT hacklendi" iddiası /28 Şubat 2024 15:00

OpenAI'dan, "telif hakkı" davası için "ChatGPT hacklendi" iddiası

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, The New York Times'ın telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla şirkete karşı açtığı dava için yanıltıcı deliller oluşturmak amacıyla ChatGPT'yi ve diğer yapay zeka sistemlerini "hacklediğini" ileri sürdü.

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New York Güney Bölge Mahkemesine sunulan dosyaya göre, OpenAI federal yargıçtan The New York Times'ın şirkete karşı açtığı "telif hakkı" davasında gazetenin şikayetindeki 4 iddiayı reddetmesini istedi.

The New York Times'ın şikayetinde yer alan iddiaların gazetecilik standartlarını karşılamadığını belirten OpenAI, gazetenin şirketin ürünlerini "hacklemesi" için birine para ödediğini iddia etti.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, 27 Aralık 2023'te yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açmıştı.

Gazete, OpenAI'ı yayımlanan milyonlarca makalesini artık güvenilir bilgi kaynağı olan haber kuruluşlarıyla rekabet eden sohbet robotlarını eğitmek için izinsiz olarak kullanmakla suçlamıştı.

Böylece, The New York Times, yazılı eserleriyle ilgili telif hakkı sorunları nedeniyle ChatGPT ve diğer popüler yapay zeka platformlarının geliştiricisi olan şirketlere dava açan ilk büyük medya kuruluşu olmuştu.
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