Geleceğin teknolojilerinden izler taşıyan İspanya'nın Barselona kentindeki Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC 2024), birçok yenilikçi ürün vitrine çıktı.





Kaliforniya merkezli bir start up Alef Aeronautics'in bir süredir üzerinde çalıştığı, yakın zaman önce ilk kez sergilenen uçan araba Alef, etkinliğin en fazla ilgi çeken ürünleri arasında yer aldı. Fuarda 2 kişilik aracın, 1/2 ölçekli maketi sergilendi.





ABD'de geliştirilen uçan otomobil ALEF hayli iddialı özelliklere sahip.





Izgara şeklinde karbon fiber kaportaya sahip elektrikli araç, gövde altındaki pervanelerle uçuşa geçebiliyor.





Uçan otomobilin karada 320 kilometre havada ise 180 kilometre menzile sahip olacağı belirtiliyor.





Kaliforniya Merkezli bir şirketin geliştirdiği iki kişilik araç,, İspanya'nın Barcelona kentinde devam eden Mobil Dünya Kongresi'nde büyük ilgi topladı.



