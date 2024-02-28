Samanyolu Haber /Teknoloji / Uçan araba "ALEF" görücüye çıktı /28 Şubat 2024 13:06

Uçan araba "ALEF" görücüye çıktı

Uçan otomobilleri gerçeğe dönüştürmek için yapılan çalışmalara bir yenisi eklendi. ABD'de geliştirilen "ALEF" adlı uçan otomobil, İspanya'daki "Mobil Dünya Kongresinde" tanıtıldı. Tasarımıyla benzerlerinden ayrılan aracın, karada ilerlerken "önüne çıkan engelleri uçarak" geçebileceği iddia edildi.

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Geleceğin teknolojilerinden izler taşıyan İspanya'nın Barselona kentindeki Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC 2024), birçok yenilikçi ürün vitrine çıktı.

Kaliforniya merkezli bir start up Alef Aeronautics'in bir süredir üzerinde çalıştığı, yakın zaman önce ilk kez sergilenen uçan araba Alef, etkinliğin en fazla ilgi çeken ürünleri arasında yer aldı. Fuarda 2 kişilik aracın, 1/2 ölçekli maketi sergilendi.

ABD'de geliştirilen uçan otomobil ALEF hayli iddialı özelliklere sahip.

Izgara şeklinde karbon fiber kaportaya sahip elektrikli araç, gövde altındaki pervanelerle uçuşa geçebiliyor.

Uçan otomobilin karada 320 kilometre havada ise 180 kilometre menzile sahip olacağı belirtiliyor.

Kaliforniya Merkezli bir şirketin geliştirdiği iki kişilik araç,, İspanya'nın Barcelona kentinde devam eden Mobil Dünya Kongresi'nde büyük ilgi topladı.

ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİ

Uzmanlar aracının gücünü elektrikten aldığını ama elektriğe bağımlı olmadığını belirterek, hidrojen yakıt hücrelerini de kullanabileceklerini söyledi. Böylelikle aracın daha da çevreci hale getirilebileceğini vurguladı.

HAVADA BİR SAAT KALMASI HEDEFLENİYOR

Hem karada hem de havada görev yapması amaçlanan, dikey iniş-kalkış yapabilen, Uçan otomobilin bir saat havada kalmasını hedefleniyor.

Uçan otomobilin ön sipariş fiyatı 300 bin dolar yani yaklaşık 9.5 milyon türk lirası olarak açıklandı. Şirket yetkilileri şimdiden 2 500'den fazla sipariş aldıklarını söylüyor.

Sürüş ve uçuş testlerine 2019 da başlanan uçan otomobilin, 2025 yılında seri üretime geçmesi hedefleniyor.
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