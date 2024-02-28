Türkiye'den yeni pasaport çıkarmak Almanya'daki konsolosluktan almaktan çok pahalı

Türkiye'de yeni yılla birlikte yeni pasaport çıkarmak da çok pahalılaştı. Ancak bu noktada dikkat eken bir durum var. Zira, Türkiye'den yeni pasaport çıkarmak ile Almanya'da konsolosluktan pasaport çıkarmak arasında dağlar kadar fark var.





Türkiye'den bir vatandaş, 10 yıllık pasaport çıkarmak istediğinde toplamda 8.623,30 TL ödemek zorunda. Bunun 7.833 TL'sini harç bedeli, 790 TL'si ise defter bedeli olarak hesaplanıyor.





Almanya'daki bir gurbetçi ise, 10 yıllık bir pasaport almak istediğinde Türk Konsolosluğu'na gidip tüm masraflar dahil toplamda 105 Euro ödeyip pasaport çıkarabiliyor.









5076 TL DAHA FAZLA





Bugün güncel kur, yani 33,78 Euro ile hesaplayacak olursak, Almanya'daki bir Türk vatandaşı toplam 3546,69 TL'ye 10 yıllık pasaporta sahip olabiliyor.





Yani Türkiye'deki bir vatandaş, pasaport çıkartmak istediğinde, Almanya'daki bir Türk'ten 5076,61 TL daha fazla ödemek zorunda kalıyor.





Söz konusu durum sosyal medyada da çokça tartışmalara neden oldu