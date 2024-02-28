Emekli maaşının az olduğunu itiraf eden Erdoğan zamma kapıyı kapadı: 'Kurtarmıyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya mitinginde emekli maaşlarına seyyanen zam talep edenlerin emeklileri tahrik etmeye çalıştığını ileri sürdü.





Erdoğan 7 ile 10 bin arasında seyyanen zamma kapıları kapatarak, "kurtarmıyor" ifadelerini kullandı.





Hayat pahalılığının en çok etkilediği kesimlerin başında emeklilerin olduğunu kabul eden Erdoğan "Her ne kadar emekli maaşlarını bizden önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek seviyelere çıkarmış olsak da gönlümüz vatandaşlarımızın hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürmesini istiyor" diye konuştu.





"En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil" diyen Erdoğan "Peki emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edece, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettiği parayı vereceğiz" ifadelerini kullandı.