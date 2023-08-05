Samanyolu Haber /Gündem / ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı: /05 Ağustos 2023 17:14

ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı:

ORC Araştırma şirketi, dün paylaştığı anketin sonuçlarında "teknik bir hata" olduğunu söyleyerek iki büyük kentin anketini yeniden paylaştı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ORC Araştırma Şirketi, Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler öncesi, Ankara, Antalya, İzmir ve Mersin’deki seçmenlere ilişkin yaptıkları anketin sonuçlarını yayımladı. Ancak şirket, Ankara ve Antalya sonuçlarında hata olduğunu söyleyerek ikinci kez sonuçları paylaştı.

Ankette seçmene, yerel seçimlerde "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istediği isimler ve Siyasi Parti Oy Tercihleri" soruldu. Anketin sonuçlarına göre Ankara ve Antalya'da son durum şöyle:

ANKARA

Ankara'da yaşayan vatandaşlara önümüzdeki yıl yapılacak olan belediye seçimlerine ilişkin "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu açık uçlu olarak soruldu. 27 Temmuz - 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan ankete toplam 2700 kişi katıldı.

Ankara'da seçmenin genel seçimde oy verdiği partiye göre belediye başkanlığında tercih ettiği isimler şöyle oldu:

AKP'Lİ SEÇMEN

%27,6 Turgut Altınok

%24,1 Süleyman Soylu

%17,5 Melih Gökçek

CHP'Lİ SEÇMEN

%53,9 Mansur Yavaş

%14,7 Alper Taşdelen

%11,3 Fethi Yaşar

İYİ PARTİ'Lİ SEÇMEN

%45,4 Mansur Yavaş

%19,5 Kürşad Zorlu

%11,4 Adnan Beker

ANTALYA

ORC'nin hatalı olduğunu söylediği Antalya anketi 30 Temmuz - 2 Ağustos 2023 tarihleri arasında, toplam 2000 kişi ile yapıldı. Ankete katılan seçmenin muhtemel oy verme davranışları şöyle şekillendi:


AKP'Lİ SEÇMEN

%30,5 Mevlüt Çavuşoğlu

%28,6 Menderes Türel

%19,5 Mustafa Köse

CHP'Lİ SEÇMEN

%33,9 Ümit Uysal

%25,5 Semih Esen

%21,0 Muhittin Böcek

İYİ PARTİLİ SEÇMEN

%25,9 Ali Adnan Kaya

%20,6 Hasan Subaşı

%16,5 Mehmet Başaran
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