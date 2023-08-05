ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı:

%17,5 Melih Gökçek





%11,3 Fethi Yaşar





%19,5 Mustafa Köse





%21,0 Muhittin Böcek





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ORC Araştırma Şirketi, Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler öncesi, Ankara, Antalya, İzmir ve Mersin’deki seçmenlere ilişkin yaptıkları anketin sonuçlarını yayımladı. Ancak şirket, Ankara ve Antalya sonuçlarında hata olduğunu söyleyerek ikinci kez sonuçları paylaştı.Ankette seçmene, yerel seçimlerde "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istediği isimler ve Siyasi Parti Oy Tercihleri" soruldu. Anketin sonuçlarına göre Ankara ve Antalya'da son durum şöyle:Ankara'da yaşayan vatandaşlara önümüzdeki yıl yapılacak olan belediye seçimlerine ilişkin "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu açık uçlu olarak soruldu. 27 Temmuz - 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan ankete toplam 2700 kişi katıldı.Ankara'da seçmenin genel seçimde oy verdiği partiye göre belediye başkanlığında tercih ettiği isimler şöyle oldu:%27,6 Turgut Altınok%24,1 Süleyman Soylu%53,9 Mansur Yavaş%14,7 Alper Taşdelen%45,4 Mansur Yavaş%19,5 Kürşad Zorlu%11,4 Adnan BekerORC'nin hatalı olduğunu söylediği Antalya anketi 30 Temmuz - 2 Ağustos 2023 tarihleri arasında, toplam 2000 kişi ile yapıldı. Ankete katılan seçmenin muhtemel oy verme davranışları şöyle şekillendi:%30,5 Mevlüt Çavuşoğlu%28,6 Menderes Türel%33,9 Ümit Uysal%25,5 Semih Esen%25,9 Ali Adnan Kaya%20,6 Hasan Subaşı%16,5 Mehmet Başaran