ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı:

Ankette seçmene, yerel seçimlerde "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istediği isimler ve Siyasi Parti Oy Tercihleri" soruldu. Anketin sonuçlarına göre Ankara ve Antalya'da son durum şöyle:
ANKARA
Ankara'da yaşayan vatandaşlara önümüzdeki yıl yapılacak olan belediye seçimlerine ilişkin "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu açık uçlu olarak soruldu. 27 Temmuz - 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan ankete toplam 2700 kişi katıldı.
Ankara'da seçmenin genel seçimde oy verdiği partiye göre belediye başkanlığında tercih ettiği isimler şöyle oldu:
AKP'Lİ SEÇMEN
%27,6 Turgut Altınok
%24,1 Süleyman Soylu
%17,5 Melih Gökçek
CHP'Lİ SEÇMEN
%53,9 Mansur Yavaş
%14,7 Alper Taşdelen
%11,3 Fethi Yaşar
İYİ PARTİ'Lİ SEÇMEN
%45,4 Mansur Yavaş
%19,5 Kürşad Zorlu
%11,4 Adnan Beker
ANTALYA
ORC'nin hatalı olduğunu söylediği Antalya anketi 30 Temmuz - 2 Ağustos 2023 tarihleri arasında, toplam 2000 kişi ile yapıldı. Ankete katılan seçmenin muhtemel oy verme davranışları şöyle şekillendi:
AKP'Lİ SEÇMEN
%30,5 Mevlüt Çavuşoğlu
%28,6 Menderes Türel
%19,5 Mustafa Köse
CHP'Lİ SEÇMEN
%33,9 Ümit Uysal
%25,5 Semih Esen
%21,0 Muhittin Böcek
İYİ PARTİLİ SEÇMEN
%25,9 Ali Adnan Kaya
%20,6 Hasan Subaşı
%16,5 Mehmet Başaran