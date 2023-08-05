Samanyolu Haber /Gündem / İşkence sonucu hayatını kaybeden Gökhan Açıkkollu’nun ölümünün üzerinden 7 yıl geçti /05 Ağustos 2023 17:30

İşkence sonucu hayatını kaybeden Gökhan Açıkkollu’nun ölümünün üzerinden 7 yıl geçti

15 Temmuz sonrası alındığı gözaltında gördüğü işkenceler sonucu nezarethanede hayatını kaybeden Gökhan Açıkkollu'nun ölümünün üzerinden 7 yıl geçti. Gökhan öğretmenin ölümüne sebep olanlarla ilgili ise herhangi bir işlem yapılmadı.

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BOLD MEDYA'da yer alan habere göre öğretmen Gökhan Açıkkollu, 15 Temmuz sonrası gözaltında gördüğü işkence ve kötü muameleler sonucu hayatını kaybetti. Gökhan Açıkkollu’nun ölümünün üzerinden 7 yıl geçerken, ölümünü sebep olanlarla ilgili yürütülen soruşturma ise savcılık tarafından takipsizlik kararı verilerek kapatılmıştı.

DARACIK BİR NEZARETHANEDE İŞKENCE SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Gökhan Açıkkollu’nun ölüm yıldönümü nedeniyle eşi Tülay Açıkkollu bir paylaşım yaptı. Tülay Açıkkollu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün günlerden yine Gökhan Açıkkollu. 7 yıl önce, saat 04.30 civarı daracık bir nezarethanede işkence sonucu hayatını kaybetti. Bir ağustos sıcağında doğup, bir ağustos sıcağında göçüp gittti. Dile kolay tam 7 yıl olmuş. Gidenlere selam olsun, kalanlara gün be gün yevmü’l beter.”

Gözaltında işkence ve kötü muamele sonucu hayatını kaybeden Gökhan öğretmenin son anları nezarethane kamerasına da yansımıştı.

BM ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi, Gökhan Açıkkollu’nun gözaltına alınması sebebiyle de özgürlük ve güvenlik hakkının ihlaline karar verdi. Bu kararla Açıkkollu’nun haksız ve keyfi şekilde gözaltına alındığı, işkence ve kötü muamele sonucu yaşamını yitirdiği ve ölümüyle ilgili etkin bir soruşturma yapılmadığı BM tarafından tescillenmiş oldu.
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