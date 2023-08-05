İşkence sonucu hayatını kaybeden Gökhan Açıkkollu’nun ölümünün üzerinden 7 yıl geçti

BOLD MEDYA'da yer alan habere göre öğretmen Gökhan Açıkkollu, 15 Temmuz sonrası gözaltında gördüğü işkence ve kötü muameleler sonucu hayatını kaybetti. Gökhan Açıkkollu’nun ölümünün üzerinden 7 yıl geçerken, ölümünü sebep olanlarla ilgili yürütülen soruşturma ise savcılık tarafından takipsizlik kararı verilerek kapatılmıştı.





Gökhan Açıkkollu’nun ölüm yıldönümü nedeniyle eşi Tülay Açıkkollu bir paylaşım yaptı. Tülay Açıkkollu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Bugün günlerden yine Gökhan Açıkkollu. 7 yıl önce, saat 04.30 civarı daracık bir nezarethanede işkence sonucu hayatını kaybetti. Bir ağustos sıcağında doğup, bir ağustos sıcağında göçüp gittti. Dile kolay tam 7 yıl olmuş. Gidenlere selam olsun, kalanlara gün be gün yevmü’l beter.”Gözaltında işkence ve kötü muamele sonucu hayatını kaybeden Gökhan öğretmenin son anları nezarethane kamerasına da yansımıştı.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi, Gökhan Açıkkollu’nun gözaltına alınması sebebiyle de özgürlük ve güvenlik hakkının ihlaline karar verdi. Bu kararla Açıkkollu’nun haksız ve keyfi şekilde gözaltına alındığı, işkence ve kötü muamele sonucu yaşamını yitirdiği ve ölümüyle ilgili etkin bir soruşturma yapılmadığı BM tarafından tescillenmiş oldu.