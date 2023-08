'Vatandaşın ümüğünü nasıl sıktıklarını yerel seçimlerden sonra göreceksiniz'

Sözcü'den Orhan Bozkurt'un haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, havalimanında partililerin coşkulu karşılamasıyla Erzincan’a giriş yaptı. CHP lideri, daha sonra parti otobüsüyle Tercan ilçesine geçti. CHP Genel Başkan Yardımcıları Eren Erdem, Ahmet Akın ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün de yanında bulunduğu Kılıçdaroğlu, yol üzerinde partililerle selamlaştı, fotoğraf çektirdi.Kılıçdaroğlu, Tercan’da ‘Halk Buluşması’nda konuştu. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle oldu:* “Mustafa Sarıgül’den memnun musunuz? O her yerde ve her ortamda, Ankara’da da olsa, başka bir yerde de olsa bütün Erzincanlıların hakkını ve hukukunu koruyor, savunuyor. Benim de görevim bu gerçeği sizlere söylemek.* Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları biliyorsunuz. Diyeceksiniz ki, ‘Bu kadar sıcakta acaba Kılıçdaroğlu bize ne anlatacak?’ Çiftçi dediğiniz kişi tarlasında çalışır, alın teri döker, ürününü elde eder. Sonra götürür… Hatırlar mısınız, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin üstünde şöyle bir ifade vardı: ‘Ofis, çiftçinin kara gün dostudur.’ Bugün buğdayınızı, arpanızı aldınız götürdünüz, normalde bunları almaları lazım. Sıraya koyuyorlar, sonra ‘paranızı 4-5 ay sonra ödeyeceğiz’ diyorlar ama beşli çetenin parasını aynı gün tak tak tak ödüyor üstelik dolarolarak ödüyor.Kim alın teri döküyorsa, kim mücadele ediyorsa, helal ekmek kazanıyorsa her zaman ve her ortamda onun yanında oldum, olmaya da devam edeceğim.* Mazotun nereden nereye geldiğini biliyorsunuz. Gübrenin nereden nereye geldiğini biliyorsunuz. Dışarıdan buğday alıyorlar, arpa alıyorlar, et alıyorlar, canlı hayvan alıyorlar, mercimek alıyorlar, nohut alıyorlar, dünyanın milyar dolarlarını ödüyorlar ama bizim çiftçiye gelince, ‘para yok’ diyorlar. Sizin Türkiye genelinde hakkınızı ve hukukunuzu Kemal kardeşiniz sonuna kadar savunacak.* Esnaf sattığı ürünün yerine yenisini almak istediğinde parası yetmiyor. Sabah zam, öğlen zam, akşam zam. Nereye gidecek bu işin sonu. Esnaf kardeşim yeri geldiğinde sigorta primini dahi ödeyemiyor. Sigorta primini ödeyemediği için de bu sefer sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor.* Çiftçiye nasıl Ziraat Bankası’nın ucuz kredi vermesi gerekiyorsa Halk Bankası’nın da esnafa ucuz kredi vermesi gerekiyor. Ama önünü kesiyorlar, size gelince krediyi vermiyorlar ama ağalara paşalara gelince dünyanın kredisini üstelik çok düşük faizlerle veriyorlar. Bunların hepsini ben hafızamın bir köşesine yazdım, sizler de hafızanızın bir köşesine yazın.* Ne diyorlar? ‘Emekliye zammı yıl sonunda vereceğiz.’ ‘Ocak ayında vereceğiz’ ne demektir? ‘Asıl zammı Ocak’tan sonra yapacağız… Şimdi durumu idare ediyoruz, parça parça zam yapıyoruz… Ama Ocak’tan sonra göreceksiniz yağmur gibi zamlar gelecek.’* Ocak’tan sonra belediye başkanları seçim süreci gelecek, asıl zammı seçimden sonra göreceksiniz. Asıl mağduriyeti o zaman göreceksiniz. Vatandaşın ümüğünü nasıl sıktıklarını o zaman göreceksiniz.* Allah aşkına, eğer evlatlarınızı seviyorsanız bu güzel ülkeyi seviyorsanız, çoluk çocuğunuza hizmet ediyorsanız, huzur içinde bu memlekette hepimiz rahat yaşamak istiyorsak, önümüzdeki belediye seçimlerinde ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın.* (Cebinden 200 liralık banknot çıkararak) Bakın bu 200 lira. Piyasadaki en yüksek rakamlı banknot. Bu banknot 2009 yılında yürürlüğe girdi. O gün 200 liralık banknotla 131 dolar para alıyordunuz. Şimdi ise sadece 7 dolar alıyorsunuz. 200 lira yürürlüğe girdiğinde 44 kilo pirinç alıyordunuz. Şimdi bu 200 lira ile en fazla 5 kilo pirinç alıyorsunuz. Piyasaya ilk çıktığında 200 lira ile 14 kilo kuzu eti alabiliyordunuz. Şimdi sadece ve sadece 600 gram alabiliyorsunuz. Bu 200 lira çıktığında 18 kilo beyaz peynir alabiliyordunuz. Bugün sadece ve sadece 1 kilo beyaz peynir alabiliyorsunuz.* Bu 200 lirayla 2009 yılında 306 kilo kuru soğan alabiliyordunuz şimdi sadece 11 kilo kuru soğan alabiliyorsunuz. 200 lirayla 2009 yılında 2.5 çeyrek altın alıyordunuz. Bugün bir çeyrek altın 6749 lira. Geldiğimiz nokta budur.* Bu 200 liralık banknot çıktıktan bir süre sonra Erdoğan şu konuşmayı yaptı: ‘Para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli maç gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler.’ Doğru mu? Evet doğru. ‘Paranın itibarı, milletin itibarıdır.’ 200 liranın nereden nereye geldiğini ve gördünüz. Sizden tek isteğim; oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu ona göre kullanın.”