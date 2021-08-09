Samanyolu Haber /Gündem / Orman yangınlarında son durum: Muğla'da 5 yangın sürüyor /09 Ağustos 2021 12:22

Orman yangınlarında son durum: Muğla'da 5 yangın sürüyor

Muğla'da devam eden 5 yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

SHABER3.COM

Yangın bölgesinde 4 uçak, 38 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor.

MİLAS'TA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için de çalışma yürütülüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları yapılıyor.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde süren yangınlara müdahale devam ederken, Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde iki gün önce başlayan yangının söndürülmesi için ekipler havadan ve karadan çalışma yapıyor. 

12 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR
Köyceğiz ilçesinde de yaklaşık 12 gündür devam eden yangına müdahale sürüyor. Sandıraz Dağı eteklerindeki kanyonlarda ve Sarp yamaçlarda alevler henüz tamamen söndürülemedi.

Yangın, özellikle Şeytan Deresi kanyonu olarak bilinen bölgede etkisini sürdürüyor. Bu noktalara karadan ulaşım imkansız olduğu için hava araçları ile çalışma yapılıyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Orman yangınlarında son durum: Muğla'da 5 yangın sürüyor Sonraki Haber >>

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Hakan Şükür'den Fatih Terim'e

Hakan Şükür'den Fatih Terim'e

Burhan Kuzu öldürüldü mü?

Burhan Kuzu öldürüldü mü?

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyor

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyor

Orman yangınları Yunanistan'ını da zorluyor

Orman yangınları Yunanistan'ını da zorluyor

Kamyoncu, tartıştığı motosikletliye böyle çarptı: Yer Ankara

Kamyoncu, tartıştığı motosikletliye böyle çarptı: Yer Ankara

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Bu da Fransızların yangın söndürmesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:13:45