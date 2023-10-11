Ortadoğu’da barış masası kurulabilir mi?





BM'nin Bağımsız Soruşturma Komisyonu, her iki tarafın savaş suçları işlediklerine dair bulgular olduğunu, kanıtları toplamakta olduklarını duyurdu.

AB tarafları müzakere masasına oturtabilir mi?

Uluslararası toplum öncelikle bölgede tırmanan tansiyonun düşürülmesine, Hamas'ın elindeki rehinelerin sağ kurtarılmasına ve ihtilafın bölgeye yayılmasını önlemeye odaklanıyor.

"ABD müdahalede isteksiz”

Uluslararası Kriz Grupu (ICG) da yayımladığı bir analizde, mevcut çatışmaların son bulması için kimin devreye girebileceği sorusuna yanıt aradı.

"Yıkıcı sonuçları olacak savaş" endişesi

ICG, günler süren çatışmalardan sonra bir noktada Mısır, Katar ve muhtemelen Türkiye'nin Hamas'a baskı uygulamasıyla ateşkes sağlanması için uluslararası çabaların yoğunlaşacağı öngörüsünü paylaşırken, asıl İsrail ile Filistin arasında sağlanacak barışa odaklanılması gerektiğine vurgu yapıldı.

"İsrail gafil avlandı”





"Pirus zaferi”

Hamas'ın bu saldırıları bir başarı olarak göreceğine işaret eden Mekelberg, bunun büyük olasılıkla "Pirus zaferi" olacağını, Filistinlilerin saldırılardan kazançlı çıkmasının pek de olası olmadığını kaydetti.