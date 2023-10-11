Hamas kimdir, neyi hedefliyor?

Hamas nedir?

Grup 1987 yılında İsrail'in işgaline karşı yaygın protestoların damgasını vurduğu ilk intifada sırasında kuruldu.

Hamas'ın liderleri kimler?

Yıllarca İsrail hapishanelerinde yatan ve 1993'te ilk intihar saldırısını gerçekleştiren Hamas'ın askeri kanadının kuruluşuna nezaret eden, yarı felçli ruhani lider Şeyh Ahmed Yasin'in de aralarında bulunduğu Hamas'ın en az yedi kurucusu bulunuyor.





Hamas ne istiyor?





Hamas işgal altındaki Filistin topraklarını kurtarmak için İsrail'in yok edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Hamas neden şimdi İsrail'e karşı bir saldırı başlattı?

Son yıllarda İsrail, Filistinlilerle olan çatışmasında taviz vermek zorunda kalmadan Arap ülkeleriyle barış anlaşmaları yaptı.

İran-İsrail istihbarat savaşları ve dilin önemi





Birinci İntifada sırasında kurulan örgüt, Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.İsrail'i yok etmeye yemin eden grup, sivillere ve İsrail askerlerine yönelik birçok intihar saldırısı ve ölümcül saldırılardan sorumlu.Avrupa Birliği (AB) ve diğer Batılı ülkeler Hamas'ı terör örgütü olarak kabul ediyor.Filistin'de 2006 parlamento seçimlerini kazanan Hamas, 2007'de Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirdi. Filistin Yönetimine hakim olan rakip El Fetih hareketi İsrail işgali altında olan Batı Şeria'daki bölgeleri yönetiyor.İsrail, Hamas'ın yönetimi ele geçirmesine Gazze'ye abluka uygulayarak karşılık verdi ve örgütün silah tedarik etmesini engellemek için bölgeye insan ve mal giriş çıkışını kısıtladı.Abluka, Gazze ekonomisini harap ederken Filistinliler İsrail'i toplu cezalandırma yapmakla suçluyor.Hamas yıllar boyunca Katar başta olmak üzere Arap ülkelerinden destek aldı. Son zamanlarda ise İran ve müttefiklerine yakınlaştı.İsrail güçleri yıllar boyunca Hamas liderlerini hedef aldı ve Mart 2004'te Yasin'e suikast düzenledi. Bir diğer kurucu Abdülaziz el Rantisi de Nisan 2004'te Gazze'de öldürüldü.İsrail'in daha önceki bir suikast girişiminden kurtulan sürgündeki Hamas üyesi Halid Meşal kısa süre sonra grubun lideri oldu.Gazze'deki Yehia Sinwar ve sürgünde yaşayan İsmail Haniye Hamas'ın şu anki liderleri.Hamas, İsrail istihbaratını nasıl gafil avladı: Taş devri yöntemleri teknolojiyi aştıİntihar saldırıları düzenleyen ve yıllar boyunca Gazze'den İsrail'e sayıları ve güçleri giderek artan roketler fırlattı.Ayrıca silah kaçakçılığı yapmak için Gazze'den Mısır'a uzanan bir tünel ağı ve İsrail'e uzanan saldırı tünelleri kurdu.Son yıllarda Hamas'ın İsrail'e saldırmaktan çok Gazze'yi yönetmeye odaklandığı görülüyordu.ABD de İsrail ile Hamas'ın İranlı destekçilerinin azılı rakibi Suudi Arabistan arasında bir anlaşma girişimlerinde bulunuyor.Bu arada İsrail'in yeni aşırı sağcı hükümeti, Filistinlilerin muhalefetine ve uluslararası kınamalara rağmen Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini güçlendirmek için çalışıyordu.Hamas liderleri, İsrail'in Batı Şeria'daki militanlara yönelik baskısının, uluslararası toplumun yasadışı kabul ettiği yerleşim inşaatlarının devam etmesinin, İsrail hapishanelerindeki binlerce mahkumun ve Gazze'ye yönelik devam eden ablukanın kendilerini saldırıya ittiğini söylüyor.Örgütün liderleri 40 bin savaşçısından yüzlercesinin saldırıya katıldığını söylüyor.İsrail, örgütün yaklaşık 30 bin savaşçısı ve bazıları 250 kilometre menzile sahip roketlerden ve insansız hava araçlarından oluşan bir mühimmatı olduğunu söylüyor.İngiliz siyaset bilimcisi Ian Brammer, CNN International televizyonunda yaptığı değerlendirmede, Hamas saldırısı sonrası Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki 'normalleşme görüşmelerinin' bittiği yorumunda bulundu.