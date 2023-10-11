Samanyolu Haber /Dünya / NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü misyonu komutası Türk komutana verildi /11 Ekim 2023 07:07

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü misyonu komutası Türk komutana verildi

KFOR Komutanı Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia. misyonun komutasını Tümgeneral Özkan Ulutaş'a devretti. NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutası Tümgeneral Özkan Ulutaş'a devredildi.

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KFOR Komutanı Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia, misyonunun komutasını Priştine'de düzenlenen bir törenle Tümgeneral Özkan Ulutaş'a devretti.

NATO'nun Napoli'deki Mütteffik Müşterek Kuvvetler Komutanı Amiral Stuart Benjamin Munsch'un başkanlık ettiği törene Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İrfan Özsert, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın yanı sıra çok sayıda sivil, askeri ve diplomatik yetkili katıldı.

Ristuccia, törende yaptığı veda konuşmasında, "Şimdi, KFOR komutasından ayrılırken, hala söyleyecek çok az şeyim olduğuna inanıyorum; çünkü bu dönemdeki eylemlerimiz, kurumsal olarak yargılama yetkisine güvenilen müttefikler ve katkıda bulunan ülkeler tarafından üstlerimce, emir-komuta zincirimce takdir edilmektedir ve takdir edilecektir." ifadelerini kullandı.

KFOR'un başında ilk Türk komutanı Ulutaş

10 Ekim 2024'e kadar görev yapacak KFOR'un 28'inci komutanı Tümgeneral Ulutaş ise bu misyonun ilk Türk komutanı olarak üstlendiği sorumluluğun öneminin bilincinde olduğunu söyledi.

Kosova'nın içinden geçtiği hassas dönemde KFOR'un başarıyla görev yapması için tüm çaba ve deneyimini ortaya koyacağını vurgulayan Ulutaş, "Son dönemde yaşanan gelişmeler, bölgedeki güvenlik ve istikrar ortamının her an bozulabilecek, öngörülemez ve değişken yapısını ortaya çıkarmıştır. Bu durum KFOR'un varlığını ve yürüttüğü misyonları daha da önemli kılmaktadır. Bu nedenle KFOR'un durumsal farkındalığını sürdürmesi, misyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeye devam etmesi ve güvenlik ortamını olumsuz etkileyebilecek olası gelişmelere karşı tetikte ve hazır olması zorunludur." dedi.

12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, 21'i NATO üyesi toplam 27 ülke bulunuyor.

Güvenlik ve istikrarı sağlama göreviyle hizmet veren KFOR'da 4 bin 500'ün üzerinde askeri personel görev alıyor.
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