Samanyolu Haber /Gündem / Osman Kavala için kritik duruşma: Tahliye edilecek mi? /22 Aralık 2021 19:08

Osman Kavala için kritik duruşma: Tahliye edilecek mi?

Avrupa Konseyi'nin "ihlal prosedürü" kararı sonrası mahkeme, yarın Osman Kavala'nın tutukluluk durumunu değerlendirecek.

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Osman Kavala'nın tahliyesi için gözler Perşembe günü yapılacak duruşmaya çevrildi. Birleştirilen Gezi ve Çarşı davasının ikinci duruşmasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmiş ve dava 17 Ocak'a ertelenmişti. Karara yönelik 14. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilmişti. Yapılan itiraz ise 10 Aralık'ta mahkeme tarafından reddedilmişti. 

Öte yandan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHM) iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması kararını uygulamayan Türkiye için "ihlal prosedürü" başlatmıştı. 

YAPTIRIM KARARI SONRASI İLK DEĞERLENDİRME

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Türkiye’ye yaptırım kararı vermesinden sonra ilk kez, 23 Aralık Perşembe günü Osman Kavala’nın tutukluluk durumunu değerlendirecek.

Kavala, bin 514 gündür tutuklu bulunuyor.
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