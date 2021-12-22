Samanyolu Haber /Gündem / İsveç yargısı Türkiye’nin gazeteci Levent Kenez’in iade talebini reddetti /22 Aralık 2021 19:19

İsveç yargısı Türkiye’nin gazeteci Levent Kenez’in iade talebini reddetti

İsveç Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz’dan sonra yurt dışında sürgünde bulunan gazeteci Levent Kenez’in iadesini isteyen Türkiye’nin talebini reddetti. İsveç Yüksek Mahkemesi, Levent Kenez’in iadesi için Türkiye’nin gösterdiği delilleri de suç unsuru olmadığı gerekçesiyle iade etti.

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Nordic Monitor’de yer alan habere göre, İsveç’in en yüksek yargı mercii olan İsveç Yüksek Mahkemesi, Türkiye’nin terör suçu olarak yolladığı tweet mesajlarını, HTS kayıtlarını ve banka bilgilerini değerlendirmeye bile almazken Kenez’in gazetecilik faaliyeti kapsamında yaptığı eylemlerin İsveç kanunlarına göre suç olmadığına hükmetti.

Kararda ayrıca Türkiye tarafından Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak Hizmet Hareketi'nin sözcülüğünü yapmakla suçlanan Kenez için belli bir grupla iltisaklı olsa dahi gazetecilik faaliyetinin bir suça karşılık gelemeyeceğini belirtti.

İsveç Yüksek Mahkemesi, İsveç yasalarına göre belli bir sosyal ya da dinî grubu üye olduğu gerekçesi ya da politik görüşlerinden dolayı kimsenin iade edilemeyeceğinin de altını çizdi. İadenin reddedilmesine gerekçe olarak kötü muamele riski de gösterildi.

Türkiye, Nordic Monitör editörü Levent Kenez’in iadesi için daha önce de girişimde bulunmuş, Kenez’in Gökhan Açıkollu’nun cinayet zanlılarından Savcı Can Tuncay ve hakim Kemal Selçuk Yalçın’a hakaret ettiği için iade dosyası hazırlanmıştı ancak bu dosya İsveç’e gönderilmemişti.

Kenez’in yargılandığı bütün mahkemelere iade talebinde bulunun talimatı gönderen Adalet Bakanlığı’nın bu planından vazgeçerek iade talebine özel 2020 yılında bir soruşturma açtırdığı ve bu kapsamda yeni bir yakalama kararının daha çıkarıldığı ortaya çıktı.
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