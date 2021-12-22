HDP’den ‘Meclis’te erken seçim önergesi verelim’ çağrısı

Eş Genel Başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan’dan oluşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) heyeti, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve parti yöneticileriyle Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi. HDP heyetini Karamollaoğlu’nun yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Sabri Tekir, Bülent Kaya, Cafer Güneş ve Mesut Doğan karşıladı.







Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Buldan, Sancar ve Karamollaoğlu kameraların karşısına geçerek ortak açıklama yaptı. Türkiye’nin “erken” ve “acil” seçime ihtiyacının olduğunu söyleyen Pervin Buldan, CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’ni ziyaret etme kararı aldıklarını bu kapsamda ilk görüşmelerini Saadet’e yaptıklarını, bu kapsamda görüşmelerine devam edeceklerini belirtti.





‘TOPLANTILAR, ERKEN SEÇİM OLASILIĞINA KATKI SUNACAK’





Türkiye toplumunun mevcut ekonomik tablo karşısında bir çıkışa ihtiyacının olduğunu düşündüklerini, bu çıkışın da muhalefet partilerinden beklendiğini belirten Buldan, “Biz de bu sorumluluk çerçevesinde siyasi partilerle görüşüp, Türkiye’nin geleceği açısından bir çıkış bulma yollarını görüşmek ve istişare etmek için bu görüşmeleri gerçekleştiriyoruz” dedi. “Türkiye’nin erken seçime, acil bir seçime ihtiyacı var” ifadeleriyle sözlerini sürdüren Buldan, “Çünkü artık Türkiye yönetilemiyor. AKP ve MHP koalisyonunun Türkiye’yi ne hale getirdiğini hepimiz çok yakından görüyoruz. Çok derin bir yoksulluk yaşanıyor. İnsanlar aç ve perişan. Bu çıkışın erken seçimle çözülebileceğine dair inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bu toplantıların bir erken seçim olasılığına katkı sunacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.





SEÇİM ÖNERGESİ YILBAŞI SONRASI







Saadet lideri Karamollaoğlu’na teklif sunduklarını belirten Buldan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde muhalefet partilerinin ortak bir önergeyle seçim talebinde bulunmasının faydalı olacağına inanıyoruz. Bunu eğer diğer siyasi partilerle de ortaklaşırsak yılbaşından sonra bir seçim önergesiyle Meclis’in gündemine getirmeyi de hedefliyoruz” diye konuştu.





‘ÇÖZÜM İÇİN NE YAPILABİLİR ARAYIŞINDAYIZ’





HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise şunları söyledi: “Bu krizin bir siyasi kriz olduğunu düşünüyoruz. Çözümün de öncelikle siyasi olduğunu savunuyoruz. Siyasi çözümün de ilk adımın halkın hakemliğine başvurmak olduğu kanısını taşıyoruz. Erken seçim önerimiz dışında, halkın bu enkazın altında kalmasını önleyecek ortak çalışmaları nasıl birlikte yürütebileceğimiz konusunu da gündeme getirdik. Muhalefet partileri halkı bu yıkımdan koruma konusunda da ortak hareket etmenin yollarını aramalıdırlar. Bu konuda da istişarede bulunduk. Bize göre en önemlisi toplumsal barıştır. İktidar ayrıştırma, kutuplaştırma ve düşmanlaştırma politikalarıyla varlığını sürdürmek projesini koruyor. Hatta daha da derinleştirecek gibi görünüyor. Biz de siyasi çıkışın ön şartı büyük barış toplumsal barıştır diyoruz. Bu büyük barış iktidarın dayandığı zemini de büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. Bu görüşmelerimizin de toplumsal barış arayışımıza ciddi katkı sağlayacağına inancımız var.”





KARAMOLLAOĞLU: MECLİS ERKEN SEÇİM KARARI ALABİLİR







Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da görüşmenin içeriğine ilişkin, “Son zamanlardaki gelişmeleri, özellikle de sahada derinleşen kriz hakkındaki fikirlerimizi gündeme getirdik” dedi. Karamollaoğlu, “Ülkemiz demokratik bir ülke. Demokrasinin temeli de farklı görüş ve kanaatlere sahip olan siyasilerin bir araya gelip meseleleri mütalaa edebilmeleridir. Eğer bu mütalaa yapılamıyorsa o ülkeye demokratik bir ülke demek olmaz. Elbette farklı fikirler olacaktır. Parlamento mutlaka aktif olmalıdır, demokrasinin gereği yerine getirilmelidir. Bunun gereği olarak da biz bir araya gelip meselelerimizi mütalaa edecek ortamı her zaman oluşturmalıyız” ifadesini kullandı.





Seçime uzun bir zaman kalmadığını, kararı iktidarın ve Erdoğan’ın vereceğini belirten Karamollaoğlu, “Meclis erken seçim kararı alabilir, mümkündür. Bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmanın yollarını da bu istişarelerle araştırıp geliştirmek de siyasilerin üzerine vecibe olarak düşmektedir. Bu çalışmaların ileride bütün siyasi partilere yapılmasının da bir gereklilik olduğunu vurguluyorum” diye konuştu.