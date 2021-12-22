İstanbul'da akılalmaz hırsızlık: 3+1 evin bir odası çalındı

Bir yıl önce satın aldığı ve kiracılarının yeni çıktığı evine kendi taşınmak isteyen yurttaş evine geldiğinde büyük bir şok yaşadı.







Show TV'nin haberine göre, daire sahibi, 3+1 odalı olarak satın aldığı evine geldiğinde 2+1 olduğunu fark etti.





Çekilen görüntülerde yan komşusunun evinin odasını kırıp kendi evine eklediği görüldü.





Şüpheli komşu ise belediyenin kendisine imar izni verdiğini ileri sürdü. Belediyenin "Ne isterseniz yapın" dediğini söyleyen komşu, odanın kendi doğalgazlarına bağlı olduğunu iddia etti.





Çekilen görüntülerde yan komşusunun evinin odasını kırıp kendi evine eklediği görüldü.





Odanın kimin olduğu konusunda kararı mahkeme verecek.