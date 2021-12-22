Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da akılalmaz hırsızlık: 3+1 evin bir odası çalındı /22 Aralık 2021 18:22

İstanbul'da akılalmaz hırsızlık: 3+1 evin bir odası çalındı

İstanbul'da yaşanan hırsızlık olayı, bu kadarı da olmaz dedirtecek cinsten. 3+1 dairenin sahibi vatandaş, yan komşusunun evinin odasını çaldığını ileri sürdü.

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Bir yıl önce satın aldığı ve kiracılarının yeni çıktığı evine kendi taşınmak isteyen yurttaş evine geldiğinde büyük bir şok yaşadı.

Show TV'nin haberine göre, daire sahibi, 3+1 odalı olarak satın aldığı evine geldiğinde 2+1 olduğunu fark etti.

Çekilen görüntülerde yan komşusunun evinin odasını kırıp kendi evine eklediği görüldü.

Şüpheli komşu ise belediyenin kendisine imar izni verdiğini ileri sürdü. Belediyenin "Ne isterseniz yapın" dediğini söyleyen komşu, odanın kendi doğalgazlarına bağlı olduğunu iddia etti.

Çekilen görüntülerde yan komşusunun evinin odasını kırıp kendi evine eklediği görüldü.

Odanın kimin olduğu konusunda kararı mahkeme verecek.
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