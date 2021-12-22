Samanyolu Haber /Gündem / Bill Gates'ten tartışılacak açıklamalar: Omicron Mart'ta bitebilir ama... /22 Aralık 2021 18:03

Bill Gates'ten tartışılacak açıklamalar: Omicron Mart'ta bitebilir ama...

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan koronavirüs ile ilgili açıklamalarıyla daha önce gündemi değiştiren Bill Gates, Omicron varyantı ile ilgili konuştu.

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Covid-19'un en çok mutasyona uğramış türü olan Omicron varyantıyla ilgili Twitter’dan paylaşımda bulunan Bill Gates, bu salgın için izlediği yolu ve yaptıklarını kamuoyuna duyurdu. Gates, gelecek birkaç ayın çok zorlu geçeceğini söylerken kendisinin bizzat tatil planlarını iptal ettiğini de dile getirdi.

Sözcü'nün haberine göre Bill Gates, “doğru adımların atılması” durumunda 2022’de corona virüsü salgınının biteceğini de dile getirdi. Gates, “Maske takılması ve aşı olunması durumunda salgın halen 2022’de bitebilir” dedi. Ünlü iş insanı Omicron varyantı dalgasının ise Mart ayında bitebileceğine inandığını söyledi.

Gates, “Tam da hayat normale dönmüş diye düşünürken salgının en kötü kısmına girmiş olabiliriz. Omicron hepimizi derinden etkileyecek. Yakın arkadaşlarıma da bulaştı ve ben de tatil planlarımın çoğunu iptal ettim” dedi.

"AŞI OLMALIYIZ”

ABD’de baskın varyant halini alan Omicron varyantının bu hızla yayılması durumunda yakında Dünya üzerindeki bütün ülkelerde tespit edilebileceğini söyledi. Gates, “Bu varyant hakkında daha fazla bilgi alana kadar ciddiyetle bu konuda önlem almalıyız. Delta varyantının yarısı kadar ağır hastalık yaratsa da daha bulaşıcı olduğu için en kötü hastalık olabilir. Birbirimize bakmalıyız, maske takmalı, kalabalık ortamlarda ve kapalı alanda bulunmamalıyız. Aşı olmalıyız” yorumunu yaptı.

Gates sözlerini, “Bir gün pandemi sona erecek ve birbirimizi ne kadar çok koruyup kollarsak o zaman o kadar yakın olacak” diyerek bitirdi.
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